  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė pritarė gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašui

2025-09-24 13:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 13:31

Vyriausybė patvirtino aprašą, reglamentuojantį valstybės ir savivaldybių institucijų funkcijas gyventojų evakuacijos atvejais. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Vyriausybė patvirtino aprašą, reglamentuojantį valstybės ir savivaldybių institucijų funkcijas gyventojų evakuacijos atvejais. 

0

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtame ir trečiadienį Ministrų kabineto patvirtintame dokumente numatoma ir kaip institucijos turi elgtis ruošiantis galimoms ekstremalioms situacijoms. 

„Tikslas yra sutvarkyti seną aprašą, atsižvelgiant į naujus iššūkius, geopolitinę situaciją. (…) Šiuo metu situacija yra fragmentuota, atskiros savivaldybės turi atskirus evakavimo planus. Bendro nacionalinio evakavimo algoritmo nėra“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. 

Šiame apraše nustatyti reikalavimai gyventojų evakavimo infrastruktūrai, taip pat reglamentuotos tokios priemonės kaip maitinimas, pirmosios pagalbos teikimas, pervežimas, apgyvendinimas. 

Be to, atliepiami asmenų su negalia, nėščių moterų, mažamečius vaikus auginančių tėvų, vaikų, senyvo amžiaus asmenų, socialines paslaugas gaunančių gyventojų poreikiai evakavimo metu. 

Pasak VRM, atsižvelgdamos į šį aprašą, institucijos galės tinkamai rengtis galimam gyventojų evakavimui, savo krizių ir ekstremalių situacijų valdymo planuose numatys veiksmus, reikiamus išteklius, rengs mokymus ir pratybas. 

Ministerijos teigimu, siekiant sudaryti galimybę gyventojams pasitraukti iš nesaugių teritorijų, gyventojų evakavimą numatoma skelbti kaip įmanoma anksčiau iki galimos grėsmės pradžios.

Pagal Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą savivaldybėms skirta ir parama pasirengimui evakuojamus gyventojus laikinai apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statiniuose. Šiai veiklai skirta 4,5 mln. eurų Valstybės gynybos fondo lėšų.

Skirtas finansavimas bus panaudotas įsigyti tokias evakuojamų gyventojų laikinam apgyvendinimui reikiamas priemones kaip sulankstomos lovos, miegmaišiai, talpyklos geriamajam vandeniui sukaupti, pirmosios pagalbos rinkiniai, baldai, asmens higienos ir sanitarinių priemonių rinkiniai ir kt., taip pat elektros generatorių įsigijimui ir sumontavimui kolektyvinės apsaugos statiniuose.

