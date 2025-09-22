Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Vyriausybės kancleris VMVT vadovei vasarą siūlė trauktis iš pareigų

2025-09-22 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 08:25

Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovei Audronei Mikalauskienei vasaros viduryje siūlė trauktis iš užimamų pareigų. Kaip rašo portalas, priežastis esą – dingęs tuomečio tiesioginio vadovo Gintauto Palucko pasitikėjimas, rašo portalas „Delfi“.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

0

Apie siūlymą A. Mikalauskienei trauktis iš užimamų pareigų portalui patvirtino pats L. Rudys. Pasak jo, atsisveikinti su VMVT vadove buvo pasiūlyta gavus skundų dėl A. Mikalauskienės veiklos, taip pat dėl vykstančio tyrimo, kurio jis nedetalizavo.

„Toks pasiūlymas buvo, bet neįpareigojantis – nesutiko, tai nesutiko ir baigėme tą temą“, – sakė L. Rudys.

„O priežastys, tai mes turime skundų ir turime tam tikrų dalykų, kur vyksta tyrimas, aš paviešinti nelabai galiu dabar“, – pažymėjo jis.

Tiesa, pat G. Paluckas portalui teigė nieko nežinantis apie kanclerio ir A. Mikalauskienės susitikimą ir nebuvo linkęs komentuoti situaciją.

VMVT vadovė savo ruožtu sako dėmesio iš Vyriausybės sulaukusi pradėjus darbą buvusio premjero Gintauto Palucko Ministrų kabinetui.

„L. Rudys man pasiūlo pasitraukti iš pareigų. Man siūlo pasitraukti iš pareigų abipusiu susitarimu dėl nepasitikėjimo. Aš paklausiau – dėl ko? Ką aš padariau ne taip? Ko aš nedarau? – Neturi pasitikėjimo, tiesioginio vadovo pasitikėjimo. Viskas“, – portalui pasakojo A. Mikalauskienė.

Pasak VMVT vadovės, jai buvo žadėta sumokėti pagal įstatymą priklausančias išeitines kompensacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

