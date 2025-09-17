Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė spręs, ar pakeisti energetikos įmonių biokuro pirkimo tvarką

2025-09-17 06:51 / šaltinis: BNS
2025-09-17 06:51

Vyriausybė trečiadienį svarstys Energetikos ministerijos siūlymą pakeisti elektros ir šilumos gamybos įmonių biokuro pirkimo tvarką.

Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. Elta)

0

Ministerija siūlo pakeisti ir aiškiau reglamentuoti tiesioginiais sandoriais įsigyjamo biokuro ekonominio naudingumo vertinimą, nustatant, kaip biržoje turi būti pateikiami pavedimai pasitikrinti kainą atsižvelgiant į sandorio trukmę ir kiek laiko tokie pavedimai turi galioti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užtikrinant skaidresnę prekybą biokuru siūloma, kad rinkos dalyviai informaciją apie tiesioginius sandorius su susijusia įmone ar grupe deklaruotų biržos sistemoje.

Be to, siūloma rinkos dalyviams leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu numatant sutarties atidėjimo terminą bei nestabdyti pirkimo jo organizatorei gavus pretenziją, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

Siūloma pakoreguoti atskiro pirkimo, kuriam taikomos išimtys, vertę į 15 tūkst. eurų. 

Centralizuotos šilumos gamybos įmonėms siūloma leisti pirkti per CPO LT – anot ministerijos, taip jos galėtų elektrą ir gamtines dujas įsigyti paprasčiau, be to, tai didintų šilumos tiekimo patikimumą.

Taip pat siūloma nustatyti, kad taisyklės visa apimtimi galiotų tik šilumos tiekėjams, aukciono dalyviams, kurių veikla yra reguliuojama.

