TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis neketina nusileisti Nausėdai: manau, kad prezidento pozicija dėl partinių kandidatų gali keistis

2025-09-16 15:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 15:21

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis mano, kad prezidento Gitano Nausėdos keliami reikalavimai dėl partinių kandidatų į ministrus gali keistis. 

LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis mano, kad prezidento Gitano Nausėdos keliami reikalavimai dėl partinių kandidatų į ministrus gali keistis. 

17

„Manau, kad su prezidentu reikia sėsti ir kalbėtis. Manau, kad ta pozicija gali keistis, nes prezidentas puikiai supranta, kokia yra situacija. Mūsų partijos taryba yra priėmusi sprendimą, kad partija į ministrus deleguoja partijos narius“, – antradienį Delfi TV teigė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turėsime trumpą tarybą. Kiek aš žinau, partijos bičiuliai diskutuoja, kas galėtų būti tie kandidatai, nes yra po keletą žmonių, kurie išreiškė norą eiti ministro pareigas. Matyt, bus balsavimas, gal šiandien, gal rytoj“, – akcentavo jis. 

Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas antradienį kartojo, kad prezidentas netvirtintų partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.

Į ką tai panašu?
Į ką tai panašu?
2025-09-16 15:57
Tikrai Lietuvos konstitucijoje ir įstatymuose nėra tokios,teisės prezidentui teisti ir bausti partijas,dėl to,kad jų pirmininkas nepatinka ir aplamai jokiu kitu,pagrindu tokia teisė nesuteikta.Prezidentas konstitucijos garantas,LAUŽO konstituciją.Diskriminuoja žmones partiniu pagrindu,trukdo vyriausybės formavimui,vyriausybės darbui,karo grėsmės akivaizdoje.
Atsakyti
!
!
2025-09-16 15:59
Nesvarsto partinių kandidatų!
Atsakyti
-Pezidentas ir Faktinis
-Pezidentas ir Faktinis
2025-09-16 16:15
Geriausias KADRAVIKAS buvo senasis dėdulė...skirdavo tik savus, kgb patikrintus, kitus apdergdavo ir šalindavo...
--Prisiminkit trumpa landsdergijos istoriją...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
