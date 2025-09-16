Žemaitaitis neketina nusileisti Nausėdai: manau, kad prezidento pozicija dėl partinių kandidatų gali keistis

„Manau, kad su prezidentu reikia sėsti ir kalbėtis. Manau, kad ta pozicija gali keistis, nes prezidentas puikiai supranta, kokia yra situacija. Mūsų partijos taryba yra priėmusi sprendimą, kad partija į ministrus deleguoja partijos narius“, – antradienį Delfi TV teigė R. Žemaitaitis.
„Turėsime trumpą tarybą. Kiek aš žinau, partijos bičiuliai diskutuoja, kas galėtų būti tie kandidatai, nes yra po keletą žmonių, kurie išreiškė norą eiti ministro pareigas. Matyt, bus balsavimas, gal šiandien, gal rytoj“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas antradienį kartojo, kad prezidentas netvirtintų partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
