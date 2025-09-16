Puchovičius: „aušriečiai“ į ministrus teiks frakcijos narių kandidatūras

„Šiai dienai yra toks sprendimas, bet dar bus valdyba, kur visi išsakys savo norus ir priimsime sprendimą“, – žurnalistams antradienį teigė politikas, paklaustas, ar partija ketina teikti frakcijos narių kandidatūras į ministrus.
„Kiekviena partija, kuri laimėjo rinkimus ir gavo 20 mandatų, turbūt norėtų, kad jų nariai atstovautų Vyriausybei ir galėtų daryti savo programą. Turbūt visi taip norėtų“, – sakė R. Puchovičius.
Kandidatų parlamentaras neįvardino, nes, pasak jo, dar neįvyko partijos valdyba ir taryba.
Prezidentas Gitanas Nausėda ne kartą yra minėjęs, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
R. Puchovičius sakė besitikintis, jog ši pozicija pasikeis.
Po kiek anksčiau antradienį vykusio „Nemuno aušros“ frakcijos posėdžio, kuriame dalyvavo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, pastaroji teigė, jog „aušriečiai“ girdi, ką sako prezidentas“.
Panašiai kalbėjo ir M. Sinkevičius.
„Aš manau, kad jis (R. Žemaitaitis – BNS) puikiai žino, ko tikisi prezidentas. Prezidentas ne kartą apie tai kalbėjo. Ir aš pats buvau uždavęs klausimą, ar čia nėra taip, kad mes tiesiog a priori žinome, jeigu teiks partinius, koks rezultatas iš to bus“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio ir kandidato į energetikos ministrus Mindaugo Jablonksio nepaskyrė, kaip jis teigė, nesulaukęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
Prezidentas I. Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus. Pasak paskirtosios ministrės pirmininkės, šie turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
