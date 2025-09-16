Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Puchovičius: „aušriečiai“ į ministrus teiks frakcijos narių kandidatūras

2025-09-16 14:13 / šaltinis: BNS
2025-09-16 14:13

Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sako, kad partija į aplinkos ir energetikos ministrus ketina siūlyti frakcijos narius.

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sako, kad partija į aplinkos ir energetikos ministrus ketina siūlyti frakcijos narius.

REKLAMA
0

„Šiai dienai yra toks sprendimas, bet dar bus valdyba, kur visi išsakys savo norus ir priimsime sprendimą“, – žurnalistams antradienį teigė politikas, paklaustas, ar partija ketina teikti frakcijos narių kandidatūras į ministrus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekviena partija, kuri laimėjo rinkimus ir gavo 20 mandatų, turbūt norėtų, kad jų nariai atstovautų Vyriausybei ir galėtų daryti savo programą. Turbūt visi taip norėtų“, – sakė R. Puchovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Kandidatų parlamentaras neįvardino, nes, pasak jo, dar neįvyko partijos valdyba ir taryba.

Prezidentas Gitanas Nausėda ne kartą yra minėjęs, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.

REKLAMA

R. Puchovičius sakė besitikintis, jog ši pozicija pasikeis.

Po kiek anksčiau antradienį vykusio „Nemuno aušros“ frakcijos posėdžio, kuriame dalyvavo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, pastaroji teigė, jog „aušriečiai“ girdi, ką sako prezidentas“.

Panašiai kalbėjo ir M. Sinkevičius.

„Aš manau, kad jis (R. Žemaitaitis – BNS) puikiai žino, ko tikisi prezidentas. Prezidentas ne kartą apie tai kalbėjo. Ir aš pats buvau uždavęs klausimą, ar čia nėra taip, kad mes tiesiog a priori žinome, jeigu teiks partinius, koks rezultatas iš to bus“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio ir kandidato į energetikos ministrus Mindaugo Jablonksio nepaskyrė, kaip jis teigė, nesulaukęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.

Prezidentas I. Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus. Pasak paskirtosios ministrės pirmininkės, šie turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir ministrų kabineto priesaika.

Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Saulius Skvernelis: su „Nemuno aušros“ paieškomis užtruksime iki Velykų, bet ministrų reikia dabar (8)
Saulius Skvernelis (nuotr. Elta)
Skvernelis apie Vyriausybės formavimą: visiškas chaosas, persmelktas tragikomedijos elementais (17)
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Socialdemokratai abejoja: koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas (10)
Frederikas Jansonas (nuotr. Elta)
Jansonas: ankstyva vertinti, ar „aušriečiams“ Energetikos ministeriją delegavę socialdemokratai padarė klaidą (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų