Jansonas: ankstyva vertinti, ar „aušriečiams“ Energetikos ministeriją delegavę socialdemokratai padarė klaidą

„Kažką atidavė, kažką gavo. (...) Vėlgi, mes čia kalbame apie ministeriją, kurios ministro dar nėra ir nežinia, kas bus. Tai vardinti, ar čia klaida, ar ne klaida – labai ankstyva. Kai procesai baigsis, tada bus galima žvelgti atgal ir kažkokias išvadas daryti“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.
Pirmadienį LRT televizijai prezidentas G. Nausėda teigė, jog formuojant naująją valdančiąją koaliciją socialdemokratams derėjo pasilikti Energetikos ministerijos vadovo poziciją sau ir neperleisti jo „Nemuno aušrai“. Šalies vadovas pridūrė, kad tokį koalicinėje sutartyje įtvirtintą pasidalijimą būtų galima koreguoti.
Anksčiau „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo užsiminęs, kad jo vedama partija būtų linkusi iškeisti energetikos ministro portfelį į kitą – pavyzdžiui, susisiekimo, užsienio reikalų.
F. Jansonas leido suprasti, kad net ir pasikeitus „aušriečių“ ministerijoms, prezidentas vienodai vertins teikiamus kandidatus į Vyriausybę.
„Vėlgi, mainytis gali kas nori, su kuo nori. Jeigu mato geresnes galimybes – pirmyn ir valio. Klausiama bus tas pats – kas konkrečiai bus, koks kandidatas pateiktas į tuos ministrus ir kokią jis matys viziją, kokias turės galimybes, kas jis bus per žmogus. Tada prezidentas ir spręs“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėjas.
„Jeigu energetikos sektoriaus atstovo nesiseka surasti, tikiu, kad galbūt susisiekime ar užsienio reikaluose, ar dar kažkur yra geresnių kandidatų. Išgirsime, pamatysime ir nuspręsime“, – apibendrino jis.
Tiesa, anksčiau žurnalistams paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigė, jog socialdemokratai nebūtų linkę keisti kurią nors ministeriją į „aušriečiams“ deleguotą energetikos ministro portfelį.
Pagal koalicinę sutartį, „Nemuno aušrai“ deleguotos trys – Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!