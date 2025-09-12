Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas: prezidentas savo sprendimą dėl „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus praneš pirmadienį

2025-09-12 11:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 11:40

Žiniasklaidai skelbiant, jog prezidentas Gitanas Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus Mindaugą Jablonskį ir Povilą Poderskį, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas tikina, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Pasak jo, kandidatų į ministrus likimas paaiškės po savaitgalio. 

F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Žiniasklaidai skelbiant, jog prezidentas Gitanas Nausėda atmetė „Nemuno aušros" kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus Mindaugą Jablonskį ir Povilą Poderskį, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas tikina, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Pasak jo, kandidatų į ministrus likimas paaiškės po savaitgalio. 

3

„Prezidentas per savaitgalį įvertins kandidatus bei turimą informaciją ir pirmadienį praneš sprendimą. Jei kažkas šiandien žino apie būsimus sprendimus daugiau – galite jiems suteikti Vangos titulą“, – Eltai sakė F. Jansonas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltinių duomenimis, penktadienį paskelbė, jog prezidentas Gitanas Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus Mindaugą Jablonskį ir Povilą Poderskį.

Portalo duomenimis, paskirtoji premjerė I. Ruginienė apie tai buvo informuota jau ketvirtadienio vakarą. 

Tiesa, tą pačią dieną „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė. 

ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. 

Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį. 

