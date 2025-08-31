Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas įvardijo, kada būtų formuojama mažumos Vyriausybė

2025-08-31 21:53
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 21:53

Gali susiklostyti aplinkybės, kada būtų formuojama mažumos Vyriausybė, sako prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas.  

G. Paluckas ir F. Jansonas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Gali susiklostyti aplinkybės, kada būtų formuojama mažumos Vyriausybė, sako prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas.  

Pasak jo, tokia galimybė būtų, jeigu teisėsauga nustatys, kad „Nemuno aušra“ neteisėtai finansavo rinkimų kampaniją, 

„Tokia galimybė neatmestina niekada. Ir dabar neatmestina“, – LRT laidai „Savaitė“ sakė F. Jansonas.  

„Ar toks darbas (mažumos Vyriausybės – BNS) įmanomas? Pavyzdžių yra buvę prieš beveik porą dešimtmečių. Matėme, kad gana sėkmingai dirbo, išskyrus pabaigą. Pono Kirkilo 2 K (Kirkilas+Kubilius – BNS) projektas“, – tvirtino F. Jansonas.  

F. Jansonas: „Tiek prezidentas, tiek premjerė panašiais žodžiais sakė“

Pasak jo, toks variantas įmanomas po to, jeigu po tyrimo paaiškės, kad koalicijos partnerių „Nemuno aušros“ finansavimas per rinkimus į Seimą buvo neteisėtas. 

„Tiek prezidentas, tiek premjerė panašiais žodžiais sakė, kad po to, kai baigsis tyrimas dėl „Nemuno aušros“ finansavimo per rinkimus (Seimo – BNS), jeigu tas tyrimas baigsis bylomis, pažeidimų nustatymais, turbūt, ta koalicijos ateitis gali ir turi būti persvarstoma iš naujo. Ir šuo atveju tas mažumos Vyriausybės darbas ant stalo gali atsidurti teoriškai“, – kalbėjo F. Jansonas.  

2006 metais tuometiniam socialdemokratų lyderiui Gediminui Kirkilui suformavus mažumos Vyriausybę, tuo metu Andriaus Kubiliaus vadovaujami konservatoriai priėmė sprendimą remti G. Kirkilo kabinetą. 

Po metų, 2007 metų rugsėjį konservatoriai nutraukė paramą mažumos  Vyriausybei. 

Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.

Tuo metu antradienį Vilniuje vykusio protesto „Gėdos diena“ prieš koaliciją organizatoriai teigė iš prezidento  išgirdę pažadą iš naujo vertinti koaliciją, jei būtų nustatyti „aušriečių“ kampanijos finansavimo pažeidimai.

Savo ruožtu paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tvirtina, kad koalicija su „Nemuno aušra“ formuota atsižvelgiant į rinkėjų valią. Pasak jos, „Seime nerasi politinės partijos, kurios gretose nėra vienų ar kitų problemų“.

