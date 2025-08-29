Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministrui nesuprantant, kodėl neįtiko šalies vadovui, Prezidentūra sako atsakymus pateikusi

2025-08-29 12:00 / šaltinis: BNS
2025-08-29 12:00

 Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui nesuprantant, kodėl šalies vadovo netenkino jo darbas, prezidento patarėja teigia, jog ministerijos komanda apie tai yra informuota.

Šarūnas Birutis, Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)

 Šarūnas Birutis, Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)

5

Gitano Nausėdos abejonių dėl galimybės tęsti darbą sulaukęs Š. Birutis sako, kad atsakymų laukia ir kultūros sektoriaus bendruomenė.

Pats prezidentas antradienį Žinių radijui tvirtino matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Informacija ministrui ir jo komandai ne kartą buvo perduota, ji jiems yra žinoma, apie tai galėsim padiskutuoti ir tai pristatyti plačiau, kai bus aptarinėjama kandidatūra į kultūros ministrus“, – žurnalistams penktadienį sakė prezidento patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Jolanta Karpavičienė.

Kaip skelbė BNS, Socialdemokratų prezidiumas ketvirtadienį į kultūros ministrus nutarė teikti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė priekaištų dėl Š. Biručio darbo anksčiau viešai nėra išsakiusi.

Nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui.

Naują koaliciją šią savaitę sudarė Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, jos Seime turi 82 atstovus.

TOLIAU SKAITYKITE
