TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidento patarėja apie prokuratūros tyrimą dėl ŠMSM pridėtų 10 taškų: reikia palaukti išvadų

2025-08-29 11:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 11:59

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad tolesni veiksmai dėl švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sprendimo pridėtų 10 taškų prie egzaminų rezultatų bus priimti gavus prokuratūros išvadas.

(tv3.lt koliažas)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad tolesni veiksmai dėl švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sprendimo pridėtų 10 taškų prie egzaminų rezultatų bus priimti gavus prokuratūros išvadas.

0

„Taip, šitas aspektas buvo aptartas, tačiau, visų pirma, reikia palaukti tų išvadų ir tada daryti tolesnius sprendimus“, – penktadienį žurnalistams po prezidento susitikimo su R. Popoviene teigė J. Karpavičienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet dar kartą noriu pabrėžti – buvo kompleksiškai, dalykiškai ir atsakingai aptariamas šitas ir kiti klausimai, ko labiausiai reikia švietimo sistemai: stabilumo, aiškumo, labai aiškios krypties ir aiškios strateginės vizijos ir strateginės raidos“, – tęsė ji.

Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Tokią užduotį skyriui pavedė Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, antradienį susitikusi su Valstybės kontrolės vadove Irena Segalovičiene. Jų pokalbio metu konstatuota, kad ŠMSM priimtas sprendimas kelia pagrįstų abejonių, ar nebuvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys VBE vertinimo tvarką ir procedūras.

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitiks su kandidate į švietimo, mokslo ir sporto ministres (1)

