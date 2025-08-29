Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda: Rusija nesiekia sąžiningos taikos, tai Lenkijos prezidentas perduos JAV vadovui

2025-08-29 10:40 / šaltinis: BNS
2025-08-29 10:40

Su naujuoju Lenkijos prezidentu susitikęs Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija nesiekia sąžiningos taikos, ir šią žinią Karolis Nawrockis kitą savaitę perduos Jungtinių Valstijų lyderiui Donaldui Trumpui.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

1

Susitikime su Lenkijos prezidentu dalyvavo ir Latvijos, Estijos vadovai bei Danijos premjerė.

„Tikslas buvo suderinti mūsų pozicijas ir pasiekti, kad prezidentas Trumpas išgirstų viso regiono viziją ir mūsų vertinimus dėl dabartinės situacijos, dėl galimybių siekti taikos, dėl Rusijos elgesio, – Prezidentūros išplatintame vaizdo komentare sakė G. Nausėda. – Visi suvokiame, kad Rusija nėra sąžiningai siekianti taikos, kad Rusija nenori taikos ir kad pasiekti taikos galima tik taikant griežtas priemones jos atžvilgiu, stiprinant sankcijų mechanizmą.“

„Tai turėtų suprasti ir Jungtinių Amerikos Valstijų administracija“, – pridūrė jis.

Penkių valstybių lyderiai susitikime Varšuvoje telefonu taip pat kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Ir turbūt paskutinės nakties įvykiai Ukrainoje ir patvirtina, ir įrodo, kad mes esame teisūs ir kad Rusija visiškai nesiekia taikos, kad ji stengiasi okupuoti dar daugiau Ukrainos teritorijos ir kad su ja reikia kalbėti ne diplomatine kalba, o iš jėgos pozicijų“, – sakė G. Nausėda.

Kaip skelbė BNS, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusija į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.

Lietuvos vadovas sakė neabejojantis, kad K. Nawrockis bus geras partneris Lietuvai.

„Prezidento Navrockio pažiūros paramos Ukrainai, regiono saugumo klausimais niekuo nesiskiria nuo premjero Donaldo Tusko pažiūrų, nors kartais matome, kad Lietuvoje stengiamasi pabrėžti skirtumus tarp šių dviejų politikų. Geopolitikos klausimais nėra jokių esminių skirtumų ir Lenkijos pozicija yra labai aiški“, – sakė jis.

Rinkimų kampanijos metu K. Nawrockis pasisakė prieš Ukrainos narystę NATO ir kritikavo Kyjivą už tai, kad šis, anot jo, neparodė pakankamo dėkingumo Lenkijai už suteiktą pagalbą. 

Šūkiu „Pirmiausia Lenkija, pirmiausia lenkai“ jis kritikavo kai kurias lengvatas, suteiktas daugiau kaip milijonui jo šalyje gyvenančių ukrainiečių pabėgėlių, o pirmadienį blokavo įstatymo projektą, kuriuo būtų pratęstas vaiko išmokų mokėjimas visiems ukrainiečių pabėgėliams Lenkijoje.

