Popovienė: iki gruodžio pradžios bus peržiūrėta egzaminų išlaikymo kartelė

„Išlaikymo kartelė buvo per aukšta, rezultatai tą labai aiškiai parodė (...) Pagal įstatymus, iki gruodžio 1 d. turėsime peržiūrėti egzaminų išlaikymo kartelę“, – po susitikimo su prezidentu teigė R. Popovienė.
„Turime išsiaiškinti užduočių rengimo bazę, kodėl abiturientams buvo tokie dideli sunkumai išlaikyti egzaminus, peržiūrėsime vertinimo sistemą. Dirba ekspertai, kurie įvertins ir visą užduočių, duomenų bazę. Tai yra trumpalaikiai darbai, kuriuos turime padaryti greitai, kad kiti metai nebūtų tokie chaotiški“, – akcentavo ji.
Tuo metu kalbėdama apie ilgalaikius tikslus, ministrė pabrėžė, kad rugsėjį darbą pradės suburta darbo grupė, kuri spręs, kaip tobulinti egzaminų sistemą.
„Yra sudaryta darbo grupė iš mokslininkų, ekspertų, kuri pradės darbą jau rugsėjo 4 dieną, kad ji numatytų, kuria linkme turime eiti, kad egzaminų sistema, organizavimas ir vykdymas būtų nuoseklūs“, – kalbėjo ministrė.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Tiesa, toks sprendimas sulaukė kritikos ne tik iš moksleivių, tėvų bendruomenės, bet ir iš Seimo opozicijos, Prezidentūros. Akcentuota, jog pridėjus po 10 taškų žymiai daugiau nei įprasta moksleivių gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą. Taip, pasak sprendimo kritikų, mažinamas abiturientų konkurencingumas stojant į aukščiausias mokyklas – nuskriausti liko šimtukus ir be pagalbos galėję gauti mokiniai.
Susiklosčius tokiai situacijai, prasidėjo diskusijos dėl abiturientų galimybės kreiptis į teismą dėl pastarojo ŠMSM sprendimo.
Situaciją pavesta įvertinti ir Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui – prokurorai spręs, ar ministerijai pakeitus egzaminų rezultatus, yra pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Tiesa, reaguodama į kritiką ŠMSM pristatė patikslintą šių metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinio balo skaičiavimo tvarką.
VBE laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko abiejų dalių galimų taškų. Galutinis egzamino įvertinimas, įrašomas į atestatą, yra skalėje nuo 40 iki 100 balų.
