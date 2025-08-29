Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietų Korėjos mokyklų klasėse neliks telefonų

2025-08-29 08:40 / šaltinis: BNS
2025-08-29 08:40

Pietų Korėja priėmė įstatymą, draudžiantį mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklų klasėse visoje šalyje, siekiant pažaboti nepilnamečių naudojimąsi socialiniais tinklais. ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

Pietų Korėja (SCANPIX nuotr.)

Pietų Korėja priėmė įstatymą, draudžiantį mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklų klasėse visoje šalyje, siekiant pažaboti nepilnamečių naudojimąsi socialiniais tinklais. ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

0

Pietų Korėja, viena iš labiausiai pasaulyje naudojančių mobiliuosius telefonus, nori sugriežtinti elektroninių prietaisų naudojimo mokyklose taisykles, motyvuodama susirūpinimu dėl mokinių priklausomybės nuo išmaniųjų telefonų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įstatymas, kuris įsigalios kitų metų kovą, draudžia išmaniuosius įrenginius, įskaitant mobiliuosius telefonus, klasėse. Įstatymas buvo priimtas trečiadienį, naujienų agentūrai AFP sakė Nacionalinės Asamblėjos atstovė.

Pietų Korėjos švietimo ministerija pareiškime teigė, kad įstatymas draudžia naudoti išmaniuosius telefonus klasėse, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi kaip pagalbinės priemonės mokiniams su negalia ar specialiaisiais ugdymosi poreikiais arba švietimo tikslais.

Ši priemonė taip pat sukuria teisinį pagrindą „apriboti tokių įrenginių laikymą ir naudojimą, siekiant apsaugoti mokinių teisę mokytis ir remti mokytojų veiklą“, priduriama pareiškime.

Įstatymų leidėjai, įskaitant opozicinės Liaudies galios partijos narį Cho Jung-huną (Čo Junghuną), kuris pateikė įstatymo projektą, teigė, kad šis klausimas jau seniai yra „ginčytinas dėl susirūpinimo žmogaus teisių pažeidimais“.

Tačiau šalies Nacionalinė žmogaus teisių komisija neseniai pakeitė savo poziciją, teigdama, kad telefonų naudojimo švietimo tikslais apribojimai nepažeidžia teisių, atsižvelgiant į jų neigiamą poveikį mokinių mokymuisi ir emocinei gerovei.

Atsižvelgiant į tai, įstatymas buvo reikalingas socialiniam konfliktui sušvelninti „aiškiai apibrėžiant išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose taisykles“, teigiama įstatymo projekto pristatymo dokumente.

Tačiau jis sulaukė neigiamos reakcijos iš tokių grupių kaip kairioji „Jinbo“ partija, kuri teigė, kad įstatymas „pažeis mokinių skaitmenines teises ir teisę į išsilavinimą“.

Ši priemonė „trukdo paaugliams mokytis savarankiškai priimti atsakingus sprendimus ir atima iš jų galimybes prisitaikyti prie skaitmeninės aplinkos“, teigiama partijos pareiškime.

