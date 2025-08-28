Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dar vienai socialdemokratei siūloma tęsti ministrės pareigas

2025-08-28 16:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 16:10

Paskirtajai premjerei formuojant naująją Vyriausybę, į švietimo, mokslo ir sporto ministrės postą siūloma šiuo metu laikinai šias pareigas einanti socialdemokratė Raminta Popovienė.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)



5

Penktadienį numatomas kandidatės į ministres susitikimas su šalies vadovu Gitanu Nausėda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

A.
A.
2025-08-28 16:19
- ji viena iš prasčiausių ministrių, kuri sukėlė didžiausią skandalą ir privirė košės neprotingais sprendimais per š.m. VBE sesiją. Jos komunikacija išskirtinė - arogantiška ir neprofesionali. Jei Popovienė liks, pakeisiu savo planus ir dėl Popovienės į organizuojamą protestą. e
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
