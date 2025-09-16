Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas atmeta Andriukačio kritiką prezidentui: tai atsakingo valdymo principas

2025-09-16 09:14 / šaltinis: BNS
2025-09-16 09:14

Socialdemokratui Vyteniui Povilui Andriukaičiui teigiant, kad Gitanas Nausėda viršija savo įgaliojimus netvirtindamas „aušriečių“ deleguotų kandidatų į ministrus, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas atmeta tokią kritiką ir sako, kad prezidentas vadovaujasi atsakingo valdymo principu.

Frederikas Jansonas Matas Baranauskas/Fotodiena

Socialdemokratui Vyteniui Povilui Andriukaičiui teigiant, kad Gitanas Nausėda viršija savo įgaliojimus netvirtindamas „aušriečių“ deleguotų kandidatų į ministrus, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas atmeta tokią kritiką ir sako, kad prezidentas vadovaujasi atsakingo valdymo principu.

REKLAMA
0

„Ar prezidentas kažkaip pažeidžia Konstituciją? (...) Visokių pareiškimų skamba labai daug, bet Konstitucijoje yra numatytas vienas svarbiausių – tai atsakingo valdymo principas“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai galioja visoms valdžios šakoms ir tas atsakingo valdymo principas eina per daugelį Konstitucinio Teismo išaiškinimų. Nežiūrėjus dėti parašą, tvirtinti ministrus, nekalbant su jais, nerenkant informacijos, (...), nes pateikė kažkokia partija, frakcija ar dar kažkas – tikrai kertasi su atsakingu valdymu. Taip negali būti ir taip nebus“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas V. P. Andriukaitis naujienų portalui „lrytas.lt“ teigė manantis, jog netvirtindamas „aušriečių“ deleguojamų ministrų G. Nausėda viršija savo įgaliojimus – esą tokie šalies vadovo sprendimai prasilenkia su Konstitucija ir politine logika.

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Gresia mažumos Vyriausybė? Nausėda tai mato kaip galimybę (18)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Patarėjas: prezidentui nėra priežasties keisti pozicijos dėl „aušriečių“ skyrimo ministrais (7)
Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)
LSDP lyderis ir paskirtoji premjerė su „aušriečių“ frakcija tarsis dėl dviejų ministrų kandidatūrų (14)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda Žemaitaičio elgesį vadina trukdymu prezidentui eiti konstitucines pareigas (29)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų