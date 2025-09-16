Jansonas atmeta Andriukačio kritiką prezidentui: tai atsakingo valdymo principas

„Ar prezidentas kažkaip pažeidžia Konstituciją? (...) Visokių pareiškimų skamba labai daug, bet Konstitucijoje yra numatytas vienas svarbiausių – tai atsakingo valdymo principas“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas.
„Tai galioja visoms valdžios šakoms ir tas atsakingo valdymo principas eina per daugelį Konstitucinio Teismo išaiškinimų. Nežiūrėjus dėti parašą, tvirtinti ministrus, nekalbant su jais, nerenkant informacijos, (...), nes pateikė kažkokia partija, frakcija ar dar kažkas – tikrai kertasi su atsakingu valdymu. Taip negali būti ir taip nebus“, – sakė jis.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas V. P. Andriukaitis naujienų portalui „lrytas.lt“ teigė manantis, jog netvirtindamas „aušriečių“ deleguojamų ministrų G. Nausėda viršija savo įgaliojimus – esą tokie šalies vadovo sprendimai prasilenkia su Konstitucija ir politine logika.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
