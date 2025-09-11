Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda ragina nevykti į Baltarusiją: dalis įkalintų Lietuvos piliečių jau išlaisvinti

2025-09-11 14:06 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-11 14:06

Ketvirtadienio popietę prezidentas Gitanas Nausėda netikėtai sušaukė skubią spaudos konferenciją.

Ketvirtadienio popietę prezidentas Gitanas Nausėda netikėtai sušaukė skubią spaudos konferenciją.

Prezidentūra nepateikė informacijos, apie ką bus skubi konferencija, tik nurodė, kad ji nebus skirta Vyriausybės formavimo klausimams aptarti, o taip pat nebus susijusi ir su grėsmėmis nacionaliniam saugumui.

Nausėda spaudos konferenciją surengė prieš rytoj prasidedančias „Zapad“ pratybas. Konferencijos metu jis nurodė, kad iš Baltarusijos buvo paleisti 52 politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak šalies vadovo, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.

Anot jo, derybose dėl šio išlaisvinimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas pabrėžė, kad šis išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.

„Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Džiugu, kad tarp išlaisvintųjų yra ir Lietuvos piliečiai. Ypatingai norėčiau pasidžiaugti, kad pavyko išlaisvinti ponią Eleną Ramanauskienę, kurios sūnaus pagalbos prašymą esu gavęs ir dėl kurios išlaisvinimo dėjau didžiausias pastangas.

Privalome rūpintis visais Lietuvos piliečiais, kur jie bebūtų, tai yra mano kredo, kurį aš šventai vykdau nuo pat pirmų prezidentavimo dienų“, – sako jis.

Elena Ramanauskienė, pernai birželį Baltarusijoje nuteista šešeriems metams kalėti dėl šnipinėjimo.

Be E. Ramanauskientės prezidentas daugiau neskelbia kitų žmonių, nes, pasak jo, kitų išlaisvintų žmonių sutikimo skelbti jų pavardes jis neturi.

Prezidentas nurodė, kad privaloma nepamiršti, kad kaimyninėse šalyse yra įkalinta tūkstantis politinių kalinių, tarp jų – ir lietuviai.

„Norėčiau dar kartą perspėti visus lietuvius – jeigu nėra būtinybės – susilaikyti kelionių į Baltarusiją, siekiant išvengti nesusipratimų ir galimo įkalinimo“, – sako G. Nausėda.

„Apie mainus – žmones už sankcijas – tikrai neina kalba. Jokių mainų šiuo požiūriu negali būti. Taip kad vertinkime ai kaip tam tikrą pozityvią žinią“, – G. Nausėda. 

BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.

Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.

Tą kartą tarp išlaisvintųjų lietuvių nebuvo, tačiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tada „15min“ tvirtino, jog dedamos pastangos į šalį susigrąžinti tautiečius.

2025-09-11 14:24
kada uždarysi sieną su belarusija ir kada išsiųsi iš Lietuvos kacapyną ??? Cikanovskają su vyru taip pat
2025-09-11 14:27
KODĖL MUMS ???????? tai tegu nausėda juos ir šeria,durnių laivas kaip visada
2025-09-11 14:37
Vienas pilietis kalėjęs už demokratiją. 5 piliečiai nuteisti už cigarečių kontrabandą. Ir nei vieno su lietuviška pavarde. Pavarom kietai. Visaginas ir Šalčieniekai už Nausėdą
