  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: kandidatas į energetikos ministrus nepilnai atsakė į visus klausimus

2025-09-10 16:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 16:11

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad „aušriečių“ į energetikos ministrus deleguotas Mindaugas Jablonskis susitikimo su šalies vadovu metu nevisiškai atsakė į jam pateiktus klausimus. Anot jo, prezidentas dar turės įvertinti visą turimą informaciją.  

Mindaugas Jablonskis ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Mindaugas Jablonskis ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas  

2

„Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų. Prezidentas priims sprendimą dėl kandidato įvertinęs visą turimą informaciją ir aplinkybes“,– teigė prezidento vyriausiasis patarėjas D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirašęs dekretą ir patvirtinęs nepilną naujosios Vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitinka su paskutiniais „aušriečių“ kandidatais į Ministrų kabinetą – laikinuoju aplinkos ministru Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu teisininku Mindaugu Jablonskiu.

Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį.  

Į energetikos ministrus siūlomas teisininkas M. Jablonskis tikino turintis pakankamai kompetencijų ir esąs pasirengęs prisiimti atsakomybę darbui naujojoje Vyriausybėje.

