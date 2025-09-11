Nausėda teikia siūlymą pensijoms skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio

Tai numato ketvirtadienį prezidento pasirašytas dekretas.
Papildomos lėšos būtų skiriamos didesniam individualiosios pirmos pakopos pensijos dalies indeksavimui.
„Individualiajai pensijos daliai indeksuoti skiriamos konkrečios sumos ribos turėtų būti aiškesnės“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Pasak prezidento, nuo 2020 m. veikiantis papildomas individualios dalies indeksavimas vidutinės pensijos dydį šalyje pakėlė iki pusės vidutinio atlyginimo, tačiau ateityje šalies pensijų pakeitimo norma esą jį turėtų perkopti.
Lietuvos banko (LB) skaičiavimais, dabar ši norma – santykis tarp vidutinio atlyginimo ir gyventojų pajamų senatvėje – siekia apie 50 proc., paskirtoji premjerė yra įvardijusi tikslą, kad jis siektų apie 60 proc.
Tam, Prezidentūros teigimu, siūloma nauja „Sodros“ biudžeto perviršio paskirstymo proporcija, kuri būtų teisingesnė, išlaikytų fiskalinį tvarumą.
„Šiuo metu „Sodros“ rezervo kaupimas pernelyg užgožia dabartinių pensininkų interesus“, – pranešime teigia šalies vadovas.
Prezidentūros teigimu, pastarųjų kelių metų „Sodros“ biudžeto rodikliai rodo, kad individualiosios pensijos dalis galėjo būti indeksuojama sparčiau.
Šiemet tam skirti 37 mln. eurų, pernai – 47 mln. eurų, tuo metu 2023 m. – 120 mln. eurų, o 2022 m. – 70 mln. eurų.
Apie tai, kad naujoji Vyriausybė sieks didinti individualiosios pirmos pakopos pensijos dalies svorį, kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Pirmosios pakopos sistemoje privalomai dalyvauja kiekvienas dirbantysis, kuris moka „Sodros“ įmokas.
Šios įmokos netampa dirbančiojo pensija, pagal jų dydį gyventojai renka taškus, nuo kurių priklauso, kokią pensiją jie gaus senatvėje. Pensijos dydį ir jos santykį su darbo užmokesčiu nustato Seimas.
Pensijos indeksuojamos kiekvienų metų pradžioje, atsižvelgiant į vidutinio atlyginimo augimą ir infliaciją.
