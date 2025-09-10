Nausėda susitiks su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus

Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį.
Sulaukęs paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės kvietimo, Gintauto Palucko Vyriausybėje Aplinkos ministerijai vadovavęs P. Poderskis teigė nesilaikantis šiuo metu užimamo posto, tačiau matantis save tęsiant darbą Ministrų kabinete.
Savo ruožtu į energetikos ministrus siūlomas teisininkas M. Jablonskis tikino esąs pasirengęs prisiimti atsakomybę darbui naujojoje Vyriausybėje.
Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl 20-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
