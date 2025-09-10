Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitiks su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus

2025-09-10 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 06:12

Patvirtinęs nepilną naujosios Vyriausybės sudėtį, trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su paskutiniais „aušriečių“ kandidatais į Ministrų kabinetą – laikinuoju aplinkos ministru Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu teisininku Mindaugu Jablonskiu. 

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį. 

1

Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį.

Sulaukęs paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės kvietimo, Gintauto Palucko Vyriausybėje Aplinkos ministerijai vadovavęs P. Poderskis teigė nesilaikantis šiuo metu užimamo posto, tačiau matantis save tęsiant darbą Ministrų kabinete.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu į energetikos ministrus siūlomas teisininkas M. Jablonskis tikino esąs pasirengęs prisiimti atsakomybę darbui naujojoje Vyriausybėje.

Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl 20-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių. 

Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

