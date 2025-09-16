Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai abejoja: koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas

2025-09-16 10:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 10:29

Po susitikimo su „Nemuno aušros“ frakcija socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, kad koalicija tęsia darbą. Visgi, politikas kol kas tvirtai neatsako, ar valdančioji dauguma artimiausiu metu nesubyrės.

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

Po susitikimo su „Nemuno aušros“ frakcija socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, kad koalicija tęsia darbą. Visgi, politikas kol kas tvirtai neatsako, ar valdančioji dauguma artimiausiu metu nesubyrės.

REKLAMA
1

„Koalicijos sutartis galioja, niekas nepasitraukė. Kol kas (koalicija – ELTA) yra. (...) Sutarėme, kad jis (Remigijus Žemaitaitis – ELTA) šiandien pateiks premjerei dvi pavardes premjerei į aplinkos ir energetikos ministrus“, – antradienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaitis žino, ko tikisi prezidentas

Tuo metu kalbėdamas apie R. Žemaitaičio lūkestį teikti partinius kandidatus, M. Sinkevičius pabrėžė, kad „aušriečių“ lyderis žino, ko tikisi prezidentas Gitanas Nausėda

REKLAMA

„Aš manau, kad ir jūs, ir Remigijus Žemaitaitis puikiai žino, ko laukia ir ko tikisi prezidentas. Prezidentas ne kartą apie tai kalbėjo. Pats buvau uždavęs klausimą, ar nėra taip, kad mes tiesiog a priori žinome, koks rezultatas bus iš to, jeigu teiks partinius“, – sakė socialdemokratas. 

Šalies vadovas ne kartą minėjo, kad netvirtintų „Nemuno aušros“ partijai priklausančių kandidatų į ministrus. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aušriečių“ emocinė būklė įtempta

Pirmadienį „aušriečių“ lyderiui pareiškus, jog, prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų, koalicinė sutartis nustojo galioti, M. Sinkevičius kartu su paskirtąja premjere Inga Ruginiene susidariusią nusprendė dalyvauti „Nemuno aušros“ frakcijos posėdyje. Pasak socialdemokratų lyderio, jis norėjo paaiškinti esamos situacijos rimtumą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš norėjau, kad visa bendruomenė išgirstų situacijos rimtumą, matyčiau jų veidus, jų emocijas ir suprasčiau,  ar Remigijus Žemaitaitis tikrai tinkamai atspindi visos frakcijos poziciją. Tiesiog norėjau pabendrauti, pasikalbėti atvirai su visais frakcijos nariais. (...) Galvojau, kad gal reikia išbandyti atvirą, tiesų kelią, ne per sugedusį telefono ragelį“, – sakė M. Sinkevičiaus.

REKLAMA

Politiko teigimu, „aušriečių“ frakcijos narių emocinė būklė yra įtempta. 

„Emocinė būklė yra tikrai įtempta. Seimo nariai „Nemuno aušros“ frakcijoje sako apie „Nemuno aušros“ skyrių, partiečių patiriamą spaudimą. Didžiausias emocijų srautas yra ne į mus, atėjusius socialdemokratus, bet į prezidento instituciją“, – akcentavo jis. 

REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Frederikas Jansonas (nuotr. Elta)
Jansonas: ankstyva vertinti, ar „aušriečiams“ Energetikos ministeriją delegavę socialdemokratai padarė klaidą (1)
Frederikas Jansonas Matas Baranauskas/Fotodiena
Jansonas atmeta Andriukačio kritiką prezidentui: tai atsakingo valdymo principas (4)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Gresia mažumos Vyriausybė? Nausėda tai mato kaip galimybę (65)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Patarėjas: prezidentui nėra priežasties keisti pozicijos dėl „aušriečių“ skyrimo ministrais (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų