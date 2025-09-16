Socialdemokratai abejoja: koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas

„Koalicijos sutartis galioja, niekas nepasitraukė. Kol kas (koalicija – ELTA) yra. (...) Sutarėme, kad jis (Remigijus Žemaitaitis – ELTA) šiandien pateiks premjerei dvi pavardes premjerei į aplinkos ir energetikos ministrus“, – antradienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
„Taip, koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas“, – akcentavo jis.
R. Žemaitaitis žino, ko tikisi prezidentas
Tuo metu kalbėdamas apie R. Žemaitaičio lūkestį teikti partinius kandidatus, M. Sinkevičius pabrėžė, kad „aušriečių“ lyderis žino, ko tikisi prezidentas Gitanas Nausėda.
„Aš manau, kad ir jūs, ir Remigijus Žemaitaitis puikiai žino, ko laukia ir ko tikisi prezidentas. Prezidentas ne kartą apie tai kalbėjo. Pats buvau uždavęs klausimą, ar nėra taip, kad mes tiesiog a priori žinome, koks rezultatas bus iš to, jeigu teiks partinius“, – sakė socialdemokratas.
Šalies vadovas ne kartą minėjo, kad netvirtintų „Nemuno aušros“ partijai priklausančių kandidatų į ministrus.
„Aušriečių“ emocinė būklė įtempta
Pirmadienį „aušriečių“ lyderiui pareiškus, jog, prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų, koalicinė sutartis nustojo galioti, M. Sinkevičius kartu su paskirtąja premjere Inga Ruginiene susidariusią nusprendė dalyvauti „Nemuno aušros“ frakcijos posėdyje. Pasak socialdemokratų lyderio, jis norėjo paaiškinti esamos situacijos rimtumą.
„Aš norėjau, kad visa bendruomenė išgirstų situacijos rimtumą, matyčiau jų veidus, jų emocijas ir suprasčiau, ar Remigijus Žemaitaitis tikrai tinkamai atspindi visos frakcijos poziciją. Tiesiog norėjau pabendrauti, pasikalbėti atvirai su visais frakcijos nariais. (...) Galvojau, kad gal reikia išbandyti atvirą, tiesų kelią, ne per sugedusį telefono ragelį“, – sakė M. Sinkevičiaus.
Politiko teigimu, „aušriečių“ frakcijos narių emocinė būklė yra įtempta.
„Emocinė būklė yra tikrai įtempta. Seimo nariai „Nemuno aušros“ frakcijoje sako apie „Nemuno aušros“ skyrių, partiečių patiriamą spaudimą. Didžiausias emocijų srautas yra ne į mus, atėjusius socialdemokratus, bet į prezidento instituciją“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
