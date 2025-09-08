Kasčiūnas apie Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“

„Palaukite, dar yra laiko. Dar tikrai ankstyvas klausimas“, – komentavo I. Ruginienė.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
O laukti liko visai nedaug – tik iki rugsėjo 10 dienos. Kai naujoji premjerė turi jau rankoje laikyti pasirašytą prezidento dekretą su visais ministrais.
Visgi, situacija kebli – likus vos daugiau nei parai iki Vyriausybės formavimo pabaigos, I. Ruginienė prezidentui nėra pateikusi aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūrų. Jos visos turi būti nuo „Nemuno aušros“.
„Rytoj eina aplinkos ministras su prezidentu pasišnekėti. Ir nežinau, dėl energetikos ministro, kokia ten bus situacija“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.
R. Žemaitaičiui savaitės pradžia prasidėjo ne kaip – gal dėl to, kad prokuroras antisemitizmo byloje pasiūlė jam bausmę – susimokėti virš 50 tūkstančių eurų.
Bet ir dėl to, kad laikas tiksi ir socdemams gresia, kad Vyriausybė bus nepilnos sudėties. Nors pats R. Žemaitaitis sako, kad visas kandidatūras premjerei I. Ruginienei pateikė.
„Jeigu pradėsime žaidimus žaisti, tai klausimas – kiek čia ta koalicija ilgai dirbs?“ – atviravo R. Žemaitaitis.
Šiandien G. Nausėda susitinka su Lenkijos prezidentu, tad laiko susitikinėti su kandidatais į ministrus – fiziškai nėra. Vienintelė galimybė kandidatams pasėdėti ant kėdės šalia G. Nausėdos ir prisistatyti yra tik rytoj.
„Prezidentas G. Nausėda staiga įsivaizduoja, kad yra prezidentas E. Makronas, kad turi tokius įgaliojimus. Kad jis ne tik prezidentauja, bet turi teisę paskirti premjerę ir visą Vyriausybę“, – sakė politologas Kęstutis Girnius.
Į aplinkos ministrus siūlomas kandidatas
R. Žemaitaitis sako, kad kandidatas į aplinkos ministrus jau rytoj lankysis pas G. Nausėdą. TV3 šaltinių teigimu, tai aplinkos viceministras Kąstytis Žuromskas.
Yra tame tarpe ir jis pasiūlytas“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.
Visgi, pavakarę K. Žuromskas pareiškė, kad jis nebenori būti ministru, argumentuodamas, kad yra geresnių kandidatų už jį. TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis siūlo tą patį Povilą Poderskį, kurio tolesniam darbui ministerijoje prieštarauja ir G. Nausėda, ir I. Ruginienė.
Politologas sako, kad R. Žemaitaitis tokiais pasiūlymais bando koalicijos partneriams pasakyti, jog reikėjo skirti partinius „Nemuno aušros“ kandidatus.
„Aš manau, kad taip turėtų būti, mano logiška seka taip dėliotų“, – tikino jis.
„Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto, bet tik iš karto po to, kai susiformuos Vyriausybė, kai eis rimtesni klausimai, ar biudžetas koks, reforma, tada R. Žemaitaitis įgyja svertą šantažuoti politiškai“, – rėžė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Aplinkos apsaugos komiteto posėdžių salė Seime šiandien – tuščia. Nors opozicijos kvietimu ten turėjo prisistatyti kandidatai į susisiekimo ir žemės ūkio ministrus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: