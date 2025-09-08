Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas apie Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“

2025-09-08 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 20:00

Likus vos kiek daugiau nei parai, kai naujoji premjerė Seimui turi pristatyti visą ministrų kabinetą, valdantieji vis dar neturi dviejų ministrų. Būsimoji premjerė ramina, kad laiko dar yra. Tačiau, panašu, kad Remigijaus Žemaitaičio, kurio ministrų I. Ruginienė vis dar neneša prezidentui ant stalo, kantrybė po truputį senka. Jis jau atvirai kalba, kad trečiadienį darbą galės tęsti mažumos Vyriausybė. Tarp eilučių pasakydamas, kad pats trauktųsi iš koalicijos.

Likus vos kiek daugiau nei parai, kai naujoji premjerė Seimui turi pristatyti visą ministrų kabinetą, valdantieji vis dar neturi dviejų ministrų. Būsimoji premjerė ramina, kad laiko dar yra. Tačiau, panašu, kad Remigijaus Žemaitaičio, kurio ministrų I. Ruginienė vis dar neneša prezidentui ant stalo, kantrybė po truputį senka. Jis jau atvirai kalba, kad trečiadienį darbą galės tęsti mažumos Vyriausybė. Tarp eilučių pasakydamas, kad pats trauktųsi iš koalicijos.

REKLAMA
18

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Palaukite, dar yra laiko. Dar tikrai ankstyvas klausimas“, – komentavo I. Ruginienė.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

O laukti liko visai nedaug – tik iki rugsėjo 10 dienos. Kai naujoji premjerė turi jau rankoje laikyti pasirašytą prezidento dekretą su visais ministrais.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi, situacija kebli – likus vos daugiau nei parai iki Vyriausybės formavimo pabaigos, I. Ruginienė prezidentui nėra pateikusi aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūrų. Jos visos turi būti nuo „Nemuno aušros“.

REKLAMA

„Rytoj eina aplinkos ministras su prezidentu pasišnekėti. Ir nežinau, dėl energetikos ministro, kokia ten bus situacija“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.

R. Žemaitaičiui savaitės pradžia prasidėjo ne kaip – gal dėl to, kad prokuroras antisemitizmo byloje pasiūlė jam bausmę – susimokėti virš 50 tūkstančių eurų.

Bet ir dėl to, kad laikas tiksi ir socdemams gresia, kad Vyriausybė bus nepilnos sudėties. Nors pats R. Žemaitaitis sako, kad visas kandidatūras premjerei I. Ruginienei pateikė.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu pradėsime žaidimus žaisti, tai klausimas – kiek čia ta koalicija ilgai dirbs?“ – atviravo R. Žemaitaitis.

Šiandien G. Nausėda susitinka su Lenkijos prezidentu, tad laiko susitikinėti su kandidatais į ministrus – fiziškai nėra. Vienintelė galimybė kandidatams pasėdėti ant kėdės šalia G. Nausėdos ir prisistatyti yra tik rytoj.

Prezidentas G. Nausėda staiga įsivaizduoja, kad yra prezidentas E. Makronas, kad turi tokius įgaliojimus. Kad jis ne tik prezidentauja, bet turi teisę paskirti premjerę ir visą Vyriausybę“, – sakė politologas Kęstutis Girnius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į aplinkos ministrus siūlomas kandidatas

R. Žemaitaitis sako, kad kandidatas į aplinkos ministrus jau rytoj lankysis pas G. Nausėdą. TV3 šaltinių teigimu, tai aplinkos viceministras Kąstytis Žuromskas.

Yra tame tarpe ir jis pasiūlytas“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.

Visgi, pavakarę K. Žuromskas pareiškė, kad jis nebenori būti ministru, argumentuodamas, kad yra geresnių kandidatų už jį. TV3 šaltinių teigimu, R. Žemaitaitis siūlo tą patį Povilą Poderskį, kurio tolesniam darbui ministerijoje prieštarauja ir G. Nausėda, ir I. Ruginienė.

REKLAMA

Politologas sako, kad R. Žemaitaitis tokiais pasiūlymais bando koalicijos partneriams pasakyti, jog reikėjo skirti partinius „Nemuno aušros“ kandidatus.

„Aš manau, kad taip turėtų būti, mano logiška seka taip dėliotų“, – tikino jis.

„Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto, bet tik iš karto po to, kai susiformuos Vyriausybė, kai eis rimtesni klausimai, ar biudžetas koks, reforma, tada R. Žemaitaitis įgyja svertą šantažuoti politiškai“, – rėžė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.

Aplinkos apsaugos komiteto posėdžių salė Seime šiandien – tuščia. Nors opozicijos kvietimu ten turėjo prisistatyti kandidatai į susisiekimo ir žemės ūkio ministrus.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad Seimas nepatvirtins naujo pirmininko, Vyriausybės programos (2)
Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)
Ruginienė susitiko su Žemaitaičiu: atsakymą dėl ministrų kandidatūrų žada antradienį (3)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Baigiantis Vyriausybės formavimo terminui, prezidentas susitikimų su kandidatais į ministrus nebeplanuoja (2)
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Žuromskas neketina vadovauti Aplinkos ministerijai: išstojo iš „Nemuno aušros“ gretų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Nemenčinėje rastas negyvas paauglys: „Man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas sukritikavo Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip danguje buvo nušvitęs įspūdingas „Kruvinasis Mėnulis“: „Žvilgsnis į dangų žavi kiekvieną“
Rugsėjo 8 d. Pasvalio rajone čirškėjo „lietuviški sušiai“: vietoj dumblių lapų – kiaulių žarnos
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs – sostinėje siautėja automobilių vagys: apgadinama vis daugiau mašinų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Velniškas greitis Lietuvos keliuose – netolima ateitis? Čekijos eksperimentas gali tai paversti realybe
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Tiltų manija Kaune – su įtarimų šleifu: pradėtas neplaninis įmonės „Autokausta“ patikrinimas
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Medus neišvengiamai brangs: spėja, kad lietuviško užteks tik iki naujųjų metų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Ruginienė sulaukė griežto atsako dėl 4 darbo dienų savaitės: „Ne laiku ir ne vietoje“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Lietuvos karinis laivynas mini savo 90-metį: minų traleris „Prezidentas Smetona“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Anykščių savivaldybė nupirko indų už 16 tūkst. eurų: kam to reikia, nesamonė
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šimašius pasodino – ūkininkai nušienavo: skandalas Mockų kaime
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prabangi technologijų gigantų vakarienė Baltuosiuose rūmuose: bijodami muitų milijardieriai dalino komplimentus
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Tūkstančiai žmonių plūsta į savivaldybes: prasidėjo kompensacijų dėl šildymo teikimas
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Didžiausia Rusijos ataka nuo invazijos į Ukrainą pradžios
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Lietuvos patriotas gavo baudą už rusiško simbolio „Z“ prilyginimą svastikai
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Hofmanas prabilo apie spaudimą, patirtą iš Žemaitaičio: „Paleido šitą šmeižto ir melo mašiną“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Sumažinus JAV karinę paramą Baltijos šalims — diplomatinis Lietuvos pasimetimas
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Būsima teisingumo ministrė pasakė, ar priims partnerystės įstatymą: siūlo „nedaryti tokių įtampų“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Vienos Klaipėdos gimnazijos direktorius uždirbo beveik tiek pat kiek prezidentas: nerealu tiek uždirbti
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai savo seksualinį gyvenimą vertina šešetu: patarė, kaip galima jį pagerinti
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai vėl tiriami dėl finansinio skaidrumo: šį kartą – Duchnevičiaus šeima
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratų kandidatu į Seimo pirmininkus Juozu Oleku
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. Kasčiūną nustebino Žemaitaičio siūloma aplinkos ministrės kandidatūra: „Gal jis kažkokių ryšių su ja turėjo anksčiau“
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. Nelegalai iš Baltarusijos į Europą plūsta kone rekordiniais tempais
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Pekinas surengė vieną didžiausių karinių paradų – šių šalių lyderių trijulė rezgė planą prieš JAV
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Siūloma įvesti spūsčių mokestį – jis siektų štai, kiek eurų: „Už orą greitai reikės mokėti“
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Susikirto Hofmanas ir Žemaitaitis: arba pradeda dirbti arba čiuožia lauk
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Vilniaus gatvėse du vaikinukai važiavo įsikibę į troleibuso galą – pasakė, kokios baudos gresia
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Teisme šimto eurų prašiusi Paleckio bendražygė: „Mes nieko nepavogėm, nieko iš nieko nepaėmėm“
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Parodė būsimo nacionalinio stadiono statybas: Nemunaitis pažėrė kritikos Avuliui – „Čia yra absoliutus melas“
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Kai technologijos ir gamta susilieja: iš arti pamatykite grojančius augalus
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Rusijos ir Kinijos lyderiai susitikime sutarė štai ką: skelbia apie dėl 14 milijardų dolerių vertės projektą
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek reikia lėšų, apsaugai nuo Rusijos: kariškių prioritetai kiti, bet juos spaudžia politikai?
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Margiris Normantas – apie neeilinį Kurtinaičio ginimosi prieš suomius planą: „Pažiūrėsiu, ar neatpilsiu“
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoju Laurynu Kasčiūnu
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. „Čekiukų“ skandale įklimpusi Žebelienė išgirdo teismo nuosprendį: fizika neatitinka realybės
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Pasaką primenantys vaizdai: ar nepramiegojote šiaurės pašvaisčių?
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kitąmet brangs cigaretės, alus, vynas ir degtinė – Aurelijus Veryga džiaugiasi
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Iš stažuotės Ukrainoje gydytojai nebegrįžo tokie, kokie išvyko: „Jis buvo sulaužytas“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Ursula von der Leyen susitiko su Nausėda: „Mes esame su jumis visais įmanimais būdais“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Tęsiasi ministrų paieškos – Ruginienė pateikė nepažįstamo žmogaus kandidatūrą: „Istorijoje to nėra buvę“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Parodė, kur vis dėlto lyderiauja ukrainiečiai: tobulėja beveik kasdien
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip Kėdainiuose medikai apsigyveno sandėlyje: tai padarė dėl šios priežasties
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. 8-erių Eljotas įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą: pradėjo sportuoti būdamas vos 2,5 metų
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Klaipėdos universitete pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje DI laboratorija
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Opozicija ironizuoja Ruginienę: kandidatė į aplinkos ministrus – „Maximos“ komunikacijos specialistė?
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Naujas sezonas Kauno teatruose: „Gauti bilietų – sėkmės dalykas“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Klaipėdos zoologijos sode aplinkosaugininkai gaudė voveres ir papūgas: be tėvų palikti kelių dienų jaunikliai neišgyveno
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Ką žada šių metų ruduo: „Ko nepavyko surinkti karštuoju sezonu, tai prilaižysim per rudenį“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Nesutarimai dėl Embraer lėktuvų pirkimo: ar verta eikvoti tokius pinigus?
Rugpjūčio 31 d. TV3 Žinios. Manoma, kad juodieji archeologai apiplėšė liuteronų bažnyčią: štai, ką pavogė – vertė 5000 eurų
Rugpjūčio 31 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip atrodo ukrainiečių pradėtos naudoti amerikietiškos kovos mašinos: „Kažkas panašaus į miniatiūrinį „Mercedes“
Rugpjūčio 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie skaudžią avariją Ignalinos rajone: vairuotojas galėjo prarasti sąmonę
Rugpjūčio 30 d. TV3 Žinios. Sostinės savivaldybė apsisprendė, ar grąžins pigesnes viešojo transporto kainas po pateiktų peticijų
Rugpjūčio 30 d. TV3 Žinios. Siūlo naujovę taromatuose, tačiau tai patinka ne visiems: „Sunku įsivaizduoti“
Rugpjūčio 30 d. TV3 Žinios. Pateikė daugiau detalių apie Ukrainos patrioto nužudymą: štai kaip viskas įvyko
Rugpjūčio 30 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis siūlo valstybei išpirkti „Ignitis“ akcijas
Rugpjūčio 30 d. TV3 Žinios. Šeškas sugraužė, žmona sukarpė: bankininkai pasakoja apie kuriozus, kuriuos išgirsta iš lietuvių
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Šiose gatvėse incidentų skaičius sumažėjo beveik ketvirtadaliu: to dar niekada nebuvo – „budi“ virtualus patrulis
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Ruginienė atskleidė, ką planuoja skirti vietoj Šadžiaus ir kodėl su juo – nepakeliui: „Norėjau turėti savarankišką pasirinkimą“
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Pamatykite: šią žavinčią veislę komisija išrinko gražiausia Tarptautiniame jurginų festivalyje
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Vyrui gresia laisvės atėmimas iki 3 metų dėl šio elgesio: pamatykite, kaip grasino, vagė ir pagrobė
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Siūlo Lietuvos pasienyje atkurti pelkes: taip apsunkintų kelią įsibrauti priešui
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Ignalinoje įvykiai it iš veiksmo filmo: bėgo nuo policijos, sudaužė policijos automobilį ir pats vertėsi ant stogo.
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Neblaivi už vairo sedėjusi buvusi „Olialia pupytė“ turės susimokėti 70 tūkst. eurų: tai – dar ne viskas
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Pamatykite: rusai paviešino vaizdo įrašą, kaip perėmė JAV žvalgybos lėktuvą
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Lietuvių šefas tapo geriausiu sušių meistru pasaulyje – praskleidė čempionato užkulisius: „Jie netgi tikrina šiukšlių dėžę“
Rugpjūčio 29 d. Žilvinas Žvagulis atskleidė tiesą apie pasklidusią savo nuotrauką: Irena ėmėsi veiksmų
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Nepilnametėms šokęs Ulvidas: „Pačios kvietė, ieškojo ir joms buvo linksma“
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Karštėja situacija pasienyje: vien šiemet sulaikyta apie 640 migrantų
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Krepšinio aistruolių nenustebino kainos Temperėje: „Tas pats kaip Palangoj“
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Akcizą degalams teks pristabdyti, tačiau nukentės kitos prekės
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Budbergytės pareiškimai nesutrikdė: Olekas – socialdemokratų kandidatas į Seimo pirmininkus
Rugpjūčio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su verslininku Robertu Dargiu
Rugpjūčio 28 d. TV3 Žinios. Šias uogas lietuviai dabar itin medžioja: augintojo žmona pavydi – esą vyras kone antrą pačią įsitaisė
Rugpjūčio 28 d. TV3 Žinios. Sunki vasara Nidoje ištiko stambiuosius verslininkus: „Jie turėjo ruoštis“
Rugpjūčio 28 d. TV3 Žinios. Trumpas užsimena apie sankcijas ne tik Rusijai, bet ir Ukrainai
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Po Lietuvos rinktinės „Eurobasket“ rungtynių starto: sirgalių prognozės ir Kurtinaičio bei Valančiūno išvados
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijumi Mačiuliu
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienė – apie naujuosius namus ir kodėl turėjo išsikraustyti iš senųjų: „Turiu rūpintis ir savo šeimos ramybe“
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Grybautojos akistata miške su meška baigėsi taip: „Buvo du variantai – arba širdis sustos, arba meška sudraskys“
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Garsiausiai pasaulyje Gineso rekordų knygai – 70 metų: parodė unikaliausius rekordus
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Jau greitai lėktuvai iš Kauno kursuos nauja kryptimi: „Skrydis atveria net 40 krypčių“
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kurie ministrai iš seniosios Vyriausybės liks darbe: likę – nežinioje
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Norintiems atsiimti pinigus iš II pensijų kaupimo pakopos – specialistų įspėjimas: siautės ir sukčiai
Rugpjūčio 27 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas tęsia pokalbius su Maskva, į Estiją įskrido rusų dronas
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: audra užkirto kelią tūkstančiams žmonių – tenka laukti įvažiavimo į festivalį apie 16 valandų
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Nuo Seimo nario priekabiavimų kentėjęs vyras pasiryžo papasakoti viską, kaip buvo: „Buvom turnyre“
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Dano Palucko advokatas prabilo apie sulaikymo aplinkybes: pasakė, kaip jaučiasi
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Proteste prieš koaliciją apsilankę žmonės – apie Seimo narį: „Jis yra perėjūnas – ne tik melagis ir manipuliatorius“
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Šiame muziejuje pamatykite, kaip atrodė prieš milijonus metų gyvenę žmonės: dėl didelio populiarumo prailgino darbo valandas
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Sukčiai iš vyro išviliojo beveik ketvirtį milijono: štai kur sulaukė pasiūlymo investuoti
Rugpjūčio 26 d. TV3 Žinios. Kurtinaitis – apie Lietuvos krepšinio rinktinės tikslus „Eurobasket“ rungtynėse: „Neatėjau praleisti laiko“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Girnius apie nestabilią koalicijos padėtį: „Prabėgus nė metų mes pradedam iš naujo“
REKLAMA
Kitą sezoną
Kitą sezoną
2025-09-08 20:19
Kasčiūnas bus Prezidentas. Lietuvos Prezidenas. Na zlo visoms vatinėms kewlėms.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų