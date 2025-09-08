Žemaitaitis: antradienį Ruginienė susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

„Kiek žinau, man atrodo, premjerė rytoj ryte su juo susitinka, pagal numatytą grafiką“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Anksčiau „Nemuno aušra“ siūlė į šias pareigas skirti komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę, tačiau praėjusią savaitę paaiškėjo, jog paskirtoji premjerė prezidentui šios kandidatūros neteiks.
R. Žemaitaitis neįvardijo ir kandidato, kurį teiks į energetikos ministrus. Jis nurodė, jog su I. Ruginiene aptarinėjamos dvi pavardės, tarp kurių – ir laikinai Energetikos ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas.
Tiesa, anot „Nemuno aušros“ lyderio, ministrui jis turi papildomų klausimų dėl „Veolia“ bylos.
„Dėl energetikos ministro – šiandieną pasirodė skandalinga informacija dėl „Veolia“, kur iš tikrųjų, matyt, reikia įsigilinti į tai, kas ten vis dėlto įvyko, ar buvo daromas spaudimas, ar nebuvo daromas spaudimas, ar buvo pasirašoma sutartis laisva valia, kokiu principu dalyvavo valstybė“, – žurnalistams teigė jis.
„Yra du kandidatai. Premjerė juos abudu žino. Vakar dar kartą aptarėme darbines savybes. Vienas iš kandidatų buvo dar ir Žygimantas Vaičiūnas – iki šio ryto. Matyt, reikės detalesnių paaiškinimų. (...) Tikrai neužkertu (kelio jam tapti ministru – ELTA). Sakau dar kartą – reikia papildyti tam tikras aplinkybes, kas yra išpublikuota, parašyta“, – tęsė R. Žemaitaitis.
