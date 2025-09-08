Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: antradienį Ruginienė susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

2025-09-08 10:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 10:17

Antradienį naujasis „Nemuno aušros“ siūlomas kandidatas į aplinkos ministrus susitiks su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, sako „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Vis tik, politikas neatskleidžia deleguojamo kandidato pavardės.

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Antradienį naujasis „Nemuno aušros" siūlomas kandidatas į aplinkos ministrus susitiks su paskirtąja premjere Inga Ruginiene, sako „aušriečių" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Vis tik, politikas neatskleidžia deleguojamo kandidato pavardės.

0

„Kiek žinau, man atrodo, premjerė rytoj ryte su juo susitinka, pagal numatytą grafiką“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau „Nemuno aušra“ siūlė į šias pareigas skirti komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę, tačiau praėjusią savaitę paaiškėjo, jog paskirtoji premjerė prezidentui šios kandidatūros neteiks.

R. Žemaitaitis neįvardijo ir kandidato, kurį teiks į energetikos ministrus. Jis nurodė, jog su I. Ruginiene aptarinėjamos dvi pavardės, tarp kurių – ir laikinai Energetikos ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas.

Tiesa, anot „Nemuno aušros“ lyderio, ministrui jis turi papildomų klausimų dėl „Veolia“ bylos.

„Dėl energetikos ministro – šiandieną pasirodė skandalinga informacija dėl „Veolia“, kur iš tikrųjų, matyt, reikia įsigilinti į tai, kas ten vis dėlto įvyko, ar buvo daromas spaudimas, ar nebuvo daromas spaudimas, ar buvo pasirašoma sutartis laisva valia, kokiu principu dalyvavo valstybė“, – žurnalistams teigė jis.

„Yra du kandidatai. Premjerė juos abudu žino. Vakar dar kartą aptarėme darbines savybes. Vienas iš kandidatų buvo dar ir Žygimantas Vaičiūnas – iki šio ryto. Matyt, reikės detalesnių paaiškinimų. (...) Tikrai neužkertu (kelio jam tapti ministru – ELTA). Sakau dar kartą – reikia papildyti tam tikras aplinkybes, kas yra išpublikuota, parašyta“, – tęsė R. Žemaitaitis.

