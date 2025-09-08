Seimo Aplinkos apsaugos komitetas susitiks su kandidatais į ministrus

Posėdyje planuojama susitikti su kandidatu vadovauti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) Edvinu Grikšu bei kandidatu Žemės ūkio ministerijai Andriumi Palioniu.
Nors tokie parlamento komitetų susitikimai su kandidatais į ministrus nėra įprasti Lietuvos politikoje, AAK narys iš Liberalų sąjūdžio frakcijos Simonas Gentvilas tikina, kad komitetui reikia pasimatyti su aplinkos politiką galimai formuosiančiais ministrais, kadangi iki Vyriausybės patvirtinimo liko vos kelios dienos.
„Europos parlamente yra tokia praktika – komitetai daro klausymus su kandidatais į eurokomisarus. Tai nėra tik partiniai klausimai. Ir kadangi žmonės yra visiškai nauji – ne Seimo nariai – mums labai svarbu pasikviesti ministrus, kurie darys įtaką aplinkos apsaugos politikai. Pagrinde, tai yra keturi ministrai – aplinkos, žemės ūkio, susisiekimo ir energetikos“, – Eltai aiškino S. Gentvilas.
„Norime po valandą jų paklausyti ir išgirsti pagrindines vizijas, nuostatas ir ką jie planuoja daryti. Jie nėra Seimo nariai, Vyriausybės programa yra ne jų parašytų, nes jie paskutinėmis minutėmis sužino, kad vadovaus ministerijai kažkuriai, tad tikrai norisi, kad Seimas dalyvautų tame procese“, – teigė parlamentaras.
Nors buvo planuojamas komiteto susitikimas ir su galima „Nemuno aušros“ kandidate į aplinkos ministres Renata Saulyte, Prezidentūrai patvirtinus, kad premjerė ją kaip kandidatę atmetė, komitetas su ja diskutuoti nebežada.
„Natūralu, kad atšaukiame susitikimą. Tai parodo tą chaosą – pirmadienį bus likusios dvi dienos iki Vyriausybės patvirtinimo ir priesaikos, o mes neturime žmogaus atsakingo už aplinkosaugą. (...) Manau, kad panašiai kaip Povilas Poderskis prieš tai, ateis kažkas paskutinę minutę, be komandos ir visiškai ir vaidins, kad daro didelę politiką“, – tikino S. Gentvilas.
„Todėl ir kviečiame kandidatus į Seimą pristatyti savo vizijas viešai, o ne slaptai kažkur užkulisiuose su premjere ar prezidentu“, – apibendrino politikas.
Kita AAK narė, konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė tuo metu teigė, kad nemato rimtų argumentų, kam kandidatamas į ministrus reikia susitikinėti su komitetais, kai vyksta susitikimai su atskiromis frakcijomis.
„Komitetams susitikinėti su būsimais ministrais ar kandidatais nėra įprasta praktikta – tai dažniau daro Seimo frakcijos. (...) Aš nematau didelės prasmės šiems susitikimams, nes Seimoje salėje balsuoja frakcijos, o ne komitetai. Tai nestandartinė iniciatyva“, – Eltai sakė politikė.
ELTA primena, kad Seimas praėjusią savaitę pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes, o naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
