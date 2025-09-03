Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas tikisi, kad jo kandidatūrą į Seimo pirmininkus palaikys ir opozicija

2025-09-03 09:46 / šaltinis: BNS
2025-09-03 09:46

Socialdemokratas Juozas Olekas viliasi, kad jo kandidatūrą į Seimo pirmininko postą palaikys ne tik valdantieji, bet ir opozicija.

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialdemokratas Juozas Olekas viliasi, kad jo kandidatūrą į Seimo pirmininko postą palaikys ne tik valdantieji, bet ir opozicija.

0

„Manau, kad bus palaikančių ne tik koalicijoje, bet ir opozicijoje, nes mes dirbame ne asmeniškai kažkam, dirbam Lietuvos žmonėms. Turime visai neblogus santykius bendraujant, diskutuojant, priimant įstatymus“, – trečiadienį Žinių radijui sakė politikas.

Naujas Seimo pirmininkas bus renkamas socialdemokratams suformavus naują valdančiąją daugumą. Ją sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Joms iš viso priklauso 82 mandatai.

Anksčiau koalicijoje vietoj „valstiečių“ buvo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, tačiau ji į valdančiąją dauguma šį kartą nebuvo pakviesta.

Šiuo metu parlamento pirmininko pareigas eina demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Šis postas jam atiteko pagal ankstesnę koalicijos sutartį.

„Mes tada tiesiog pasidavėme tam tikram spaudimui, galbūt iš to tokio noro greičiau suformuoti tą Vyriausybę“, – kalbėjo J. Olekas.

Iki pirmojo Seimo posėdžio, kuriame turėtų būti renkamas socialdemokratas, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė taip pat turi suformuoti Vyriausybę. Anot J. Oleko, jai šis darbas sekasi „visai neblogai“.

„Jau kai kurie ministrai yra praėję ir prezidento įvertinimą ir gavo pozityvų įvertinimą. Šiaip nėra paprastas dalykas, kadangi formuojama koalicinė Vyriausybė, yra tam tikros įtakos ir iš partnerių, ką jie pasiūlys, bet manau, kad Vyriausybės formavimas vyksta. Jis atitinka Konstitucijos numatytą laiką“, – teigė politikas.

BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.

