Antrą kartą su prezidentu susitikęs Grikšas tvirtina atsakęs į visus šalies vadovo keltus klausimus

„Klausimai buvo susiję su manimi, kaip asmeniu labiau. Pirmas dalykas, kas buvo viešumoje klausiama dėl mano turto deklaracijų, tai prezidentui detaliai paaiškinau viską, kad visos deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateiktos, kad butas įsigytas iš mano ir mano žmonos santaupų, pajamų“, – pirmadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė E. Grikšas.
„Buvo ir kitas klausimas, kurio aš turbūt neįsivertinau ir nepasisakiau pirmojo susitikimo metu. 2010 m. esu turėjęs eismo įvykį, kurio kaltininkas buvau aš. Kadangi eismo įvykio metu buvo sutrikdyta kitame automobilyje buvusių žmonių sveikata, man dėl to prokuratūra kėlė baudžiamąją bylą“, – tęsė jis.
Pasak kandidato, baudžiamoji byla buvo nutraukta pagal motinos laidavimą. Pats E. Grikšas savo kaltę pripažino, o patirtą turtinę ir neturtinę žalą nukentėjusiems atlygino.
„Tai nebuvo greičio viršijimas. (...) Važiavau, rikiavausi, kliudžiau kitą automobilį, kuris trenkėsi į stulpą. Nebuvau nei apsvaigęs, nei išgėręs, visiškai blaivus“, – tvirtino E. Grikšas.
„Praėjo 15 metų (nuo eismo įvykio – ELTA), tai tikrai nesu jokio panašaus eismo įvykio turėjęs“, – pažymėjo kandidatas.
Jis pakartojo, kad atsakė į visus šalies vadovo klausimus ir pabrėžė, jog vadinamųjų skeletų spintoje – neslepia.
„Jaučiuosi tvirtai“, – sakė E. Grikšas.
Pirmą kartą prezidentas su E. Grikšu susitiko rugpjūčio pabaigoje. Tuomet šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, jog prezidentas dar nėra pasirengęs tvirtinti E. Grikšo kandidatūros. Pasak jo, nors G. Nausėda pozityviai vertina kandidato požiūrį į regioninę ekonomiką, galutinis sprendimas bus priimtas įvertinus E. Grikšo poziciją kitais aktualiais klausimais.
Tiesa, netrukus paaiškėjo, kad E. Grikšo pavardę prezidentui pateikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „valstiečių“ deleguojamo kandidato nė nepažįsta, su pretendentu prieš jo pokalbį su šalies vadovu nebuvo susitikusi.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas į Varėnos rajono merus.
Pagal naująją koalicinę sutartį, „Nemuno aušra“ išlaikė galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją.
Tuo metu ankstesnei koalicijai priklausiusiems Demokratams „Vardan Lietuvos“ deleguota EIM atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
