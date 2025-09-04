Konservatoriai prašo VMI atlikti kandidato į ekonomikos ministrus Edvino Grikšo patikrinimą

Pasak frakcijos seniūno Mindaugo Lingės, VMI taip pat prašoma ištirti, ar už būstą atsiskaityta grynaisiais pinigais, ar banko pavedimu, ar E. Grikšo deklaracijų duomenys, kad jis neturi finansinių įsipareigojimų, atitinka realią situaciją, ar nėra požymių, kad oficialios pajamos ir santaupos neatitinka faktinių išlaidų, rašoma frakcijos ketvirtadienį išplatintame pranešime.
M. Lingės teigimu, iš viešų duomenų matyti, jog 2019 ir 2021 metais E. Grikšas deklaravo 20,3 tūkst. eurų vertės butą daugiabučiame name, tačiau 2023 metų deklaracijoje jo vertė padidėjo daugiau nei šešis kartus – iki 129,3 tūkst. eurų.
Pats E. Grikšas žiniasklaidai teigė, jog naujas būstas įsigytas iš santaupų, tačiau jo ir sutuoktinės deklaracijose duomenų apie kitus pajamų šaltinius, paskolas, gautas dovanas ar paveldėjimą nėra.
Pats pretendentas yra sakęs, kad jo šeima neturi jokių papildomų pajamų šaltinių, išskyrus darbo užmokestį ir santaupas.
„Iš viešai prieinamų duomenų apie E. Grikšo ir jo sutuoktinės deklaruotą turtą ir pajamas, kyla pagrįstų klausimų dėl lėšų kilmės ir pakankamumo įsigyjant tokios vertės nekilnojamąjį turtą“, – rašoma konservatorių rašte VMI.
Iš viešų turto deklaracijų matyti, kad E. Grikšas 2019 metais turėjo 16 tūkst. eurų bankų sąskaitose, 2021 metais – 28 tūkst. eurų, o 2023-2024 metais – 18 tūkst. eurų. Jo sutuoktinė Daiva Grikšienė 2019 metais deklaravo turto neturinti, o 2023 ir 2024 metais bankuose ir kitur turėjo 25 tūkst. eurų.
Nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas anksčiau skelbė, kad E. Grikšo turto ir pajamų deklaracijos kelia klausimų – jose „švilpauja vėjai“, bet jo tėvų šeima Varėnoje yra žinoma kaip stambi grybų supirkėja ir perpardavėja didesnėms įmonėms.
Portalas išsiaiškino, kad kandidato į ministrus mama Daiva 2017 metais baudžiamuoju įsakymu buvo nuteista už kvitų klastojimą, kai parduodama grybus įmonei „Vigika“ kvituose nurodė išgalvotas pavardes. Nepagrindžiant apskaitos dokumentais, 2012 metais iš jos buvo nupirkta 2,8 tūkst. kilogramų voveraičių, kurių vertė siekė 10 tūkst. eurų.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovas E. Grikšas 2023 metais kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dalyvavo savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose Varėnoje.
