TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Konservatoriai dėl kandidato į ministrus Grikšo turto deklaracijų kreipėsi į VMI

2025-09-04 08:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 08:32

Edvinas Grikšas. ELTA / Julius Kalinskas

 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) dėl jiems klausimų sukėlusių Edvino Grikšo turto deklaracijų.

1

Kaip anksčiau skelbė LRT, kandidato į ekonomikos ir inovacijų ministrus turto ir pajamų deklaracijoje už 2023-iuosius metus nekilnojamojo turto (NT) vertė išaugo 6 kartus, lyginant su 2021-ųjų duomenimis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

2021 m. turto deklaracijoje E. Grikšas nurodė turėjęs 20,2 tūkst. eurų privalomo registruoti turto, o po dviejų metų ši suma išaugo iki 129,2 tūkst. eurų.

Pats Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nominuotas kandidatas teigė, kad visi aktualūs duomenys yra pateikti VMI, o butas, kuris pakėlė politiko deklaruojamo turto sumą, buvo pirktas iš santaupų.

„Iš viešai prieinamų duomenų apie E. Grikšo ir jo sutuoktinės deklaruotą turtą ir pajamas, kyla pagrįstų klausimų dėl lėšų kilmės ir pakankamumo įsigyjant tokios vertės nekilnojamąjį turtą (NT)“, – teigė konservatoriai savo laiške, skirtam VMI.

„Atsižvelgdami į tai, kreipiamės į VMI su prašymu pagal kompetenciją įvertinti pateiktus duomenis, patikrinti minėto sandorio aplinkybes, atlikti mokestinį patikrinimą dėl pinigų kilmės įsigyjant nekilnojamąjį turtą“, – rašo TS-LKD frakcija.

Opozicinė frakcija siekia sužinoti, ar už būstą E. Grikšas atsiskaitė grynaisiais pinigais, ar bankiniais pavedimais ir kada tai tiksliai vyko, ar būstui buvo imta paskola, vartojimo kreditas ar prisiimti kiti finansiniai įsipareigojimai ir ar kandidato bei jo sutuoktinės oficialios pajamos ir santaupos buvo pakankamos minėtam būstui įsigyti.

Kandidatas į ministrus trečiadienį komentuodamas situaciją teigė, kad „kaip politikas yra visiškai švarus“ ir pridūrė, jog jo šeima neturi jokių papildomų pajamų šaltinių, tad jas sudaro tik gaunamas darbo užmokestis ir santaupos.

E. Grikšas, šiuo metu einantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas, 2023 m. kartu su LVŽS dalyvavo savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose Varėnoje – buvo politinės jėgos deleguotas kandidatas į merus. 

