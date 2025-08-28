Inga Ruginienė išvardijo 5 ministrus, kurie lieka tęsti darbų: nepaminėjo ne tik finansų ministro

Valstiečiai kaip kandidatą į Ekonomikos ir Inovacijų ministrus atsiuntė politikos naujoką – Edviną Grikšą. Tuo metu paskirtoji premjerė Inga Ruginienė viešai įvardijo, kad bene pagrindinis jų kandidatas į kultūros ministrus – buvęs Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.
Buvęs G. Palucko patarėjas anksčiau yra dainavęs kaip jausmai tampa kultūrine patirtimi ir panašu, kad dabar kultūrą jis žada pakelti į dar aukštesnį lygį. Jis per naktį tapo bene pagrindiniu kandidatu į kultūros ministro postą ir pakeistų ten šiuo metu dirbantį Šarūną Birutį.
„Kiekvieną kandidatą renkuosi atsakingai, girdėdama įvairias nuomones ir pastabas <...> Kiekviena pavardė atėjus ne šiaip sugalvota, o atsakingo pasirinkimo ištaka“, – T. Vinokurą gyrė neseniai paskirta premjerė I. Ruginienė.
Iki šiol tik patarėju dirbęs T. Vinokuras, paskirtosios premjerės požiūriu, yra realus kandidatas rūpintis šalies kultūra. Vis dėlto I. Ruginienė priduria, kad tarp kandidatų į šią ministeriją yra ir Seimo narė Vaida Aleknavičienė.
Nausėdos nuomonė dėl A. Palionio nepateikė
O prezidentūroje naujų kandidatų į ministrus vizitų maratonas tebesitęsia. „Nemuno aušros“ kandidatas į žemės ūkio ministrus Andrius Palionis puikiai pažįstamas veidas šioje srityje.
Jis buvęs žemės ūkio ministras ir juo dirbo Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje, tik tuomet kaip regionų partijos atstovas. Prieš susitikimą A. Palionis buvo itin tylus ir susikaupęs.
Apie valandą su A. Palioniu praleidęs G. Nausėda taip aiškiai nuomonės, ar buvusio žemės ūkio ministro kandidatūra jam tinka, neišreiškė.
„Šiandien sprendimo nėra ar čia tinka, ar netinka. Iš esmės, tai buvo tik pirmas pokalbis“, – susitikimą pakomentavo Prezidento Vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
Nors kai kuriems kandidatams ir to vieno pokalbio su G. Nausėda pakakdavo. A. Palionis šiuo metu dirba žemės ūkio viceministru ir jei bus patvirtintas – jis pakeis savo vadovą, dabartinį žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną.
„Nėra žmogiška ir jauku kandidatuoti į Igno vietą“, – savo pranašumo prieš I. Hofmaną žurnalistams nenorėjo įvardinti A. Palionis.
Toks klausimas priverčia A. Palionį kuklintis, mat su politikos naujoku I. Hofmanu jis lygintis nenori. Panašu, kad nelabai nori jį pakeisti.
„Išeities nėra, bet... siūloma mano kandidatūra, aš tą iššūkį priimu“, – pridėjo A. Palionis.
„Andriaus Palionio patirtis... Nėra čia ką neigti. Trys kadencijos Seimo nariu ir ministru. Akivaizdu, kad tai yra skirtumas pakankamai ženklus ir didelis“, – kandidatūrą teigiamai įvertino R. Žemaitaitis.
Valstiečių kandidatas nustebino Nausėdą
O valstiečių kandidatas į Ekonomikos ir Inovacijų ministeriją Edvinas Grikšas dar kol kas nėra partijos narys, bet jau pateikė prašymą.
Viešai šis žmogus nėra plačiai žinomas, tačiau departamento vadovu ministerijoje, į kurios vadovus kandidatuoja, dirba jau ketverius metus. Ir dirbo prie skirtingų ministrų – Aušrinės Armonaitės ir Luko Savicko.
34-erių kandidatas prieš susitikimą su prezidentu išties jaudinosi, o tą rodė nuolat trinamos rankos.
„Gerokai mažiau miegojau, nei vidutiniškai turbūt“, – jaudulio G. Nausėdai neslėpė E. Grikšas.
Nors kol kas prezidentas nesako, kad E. Grikšo kandidatūra jį tenkina. Tačiau kai kurie dalykai, kaip sako prezidento patarėjas, šalies vadovą nustebino.
„Prezidentą pozityviai nustebino kandidato požiūris į regioninę ekonomiką, į skirtumų tarp regionų mažinimą“, – sakė Prezidento Vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Priešingai nei A. Palionis, E. Grikšas savo stiprybes beria tarsi žirnius. Tiesa, viskas atsiremia į tai, kad ministeriją jis pažįsta kaip savo tris pirštus.
„Nesu nacionalinės politikos dalyvis, nesu kandidatavęs į Seimą, nesu Seimo narys. Ką galiu kito pasiūlyti? Tai patirtį nuo paties mažiausio laiptelio. Pradėjau vyr. specialistu, dabar pasiekiau aukščiausią nepolitinį postą <...>. Ką aš galiu pasiūlyti? Po šios konferencijos aš jau galiu eiti į ministeriją ir užtikrinti darbų tęstinumą“, – tikino E. Grikšas.
O kol savo kandidatūras prezidentui pristato valstiečių ir „Nemuno aušros“ atstovai, socdemai šiandien vakare žada paviešinti visus galimus ministrus.
Tiesa, paskirtoji premjerė tikina, kad nemažai dabartinių ministrų toliau tęs darbą.
„Ne paslaptis: Kęstutis Budrys, Dovilė Šakalienė, Raminta Popovienė, Marija Jakubauskienė, Vladislavas Kondratovičius“, – toliau dirbsiančius vardijo I. Ruginienė.
Tiesa, dėl finansų ministro ateities I. Ruginienė nedetalizuoja.
„Aš ne tik jo nepaminėjau“, – žurnalistams atkirto I. Ruginienė.
Socdemai anksčiau jau sakė, kad keis susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį. Jo vietoje esą jau keli kandidatai. Taip pat Žemaitaitis žada keisti aplinkos ministrą. TV3 žiniomis, kandidatai yra keli, vienas jų – dabartinės ministerijos viceministras Kąstytis Žuromskas.
„Palaukime oficialių teikimų ir tada galėsiu pasisakyti, ar tas kandidatas bus. Šitam sąraše“, – daugiau nesiplėtė I. Ruginienė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
