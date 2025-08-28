Nausėda pasibaisėjęs praeitos nakties Rusijos smūgiais: „Rusijos teroras mūsų nepalauš“

„Pasibaisėjęs dėl masinės Rusijos atakos prieš Kyjivą praėjusią naktį – tai buvo smūgis Europos diplomatinėms atstovybėms, apgadinus ES delegacijos Ukrainoje ir Britų tarybos pastatus“, – ketvirtadienį tinkle „X“ skelbė G. Nausėda.
„Rusijos teroras mūsų nepalauš. Tvirtai stovime su Ukraina ir jos žmonėmis“, – pabrėžė Lietuvos vadovas.
Kaip jau buvo skelbta, Rusija ketvirtadienio naktį atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą bepiločiais orlaiviais, balistinėmis, kruizinėmis bei hipergarsinėmis raketomis. Per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 12 žmonių, tarp jų trys vaikai.
Per smūgius buvo apgadintas Kyjive esantis ES diplomatinės atstovybės pastatas. Vienas ES pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad bloko darbuotojai nenukentėjo.
Ukraina, kuri siekia įstoti į ES, jau daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo visapusiškos Rusijos invazijos.
