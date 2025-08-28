Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasibaisėjęs praeitos nakties Rusijos smūgiais: „Rusijos teroras mūsų nepalauš“

2025-08-28 15:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 15:20

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia esantis pasibaisėjęs praeitos nakties Rusijos smūgiais, kuriais buvo apgadintas Kyjive esantis Europos Sąjungos (ES) diplomatinės atstovybės pastatas.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia esantis pasibaisėjęs praeitos nakties Rusijos smūgiais, kuriais buvo apgadintas Kyjive esantis Europos Sąjungos (ES) diplomatinės atstovybės pastatas.

REKLAMA
19

„Pasibaisėjęs dėl masinės Rusijos atakos prieš Kyjivą praėjusią naktį – tai buvo smūgis Europos diplomatinėms atstovybėms, apgadinus ES delegacijos Ukrainoje ir Britų tarybos pastatus“, – ketvirtadienį tinkle „X“ skelbė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusijos teroras mūsų nepalauš. Tvirtai stovime su Ukraina ir jos žmonėmis“, – pabrėžė Lietuvos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip jau buvo skelbta, Rusija ketvirtadienio naktį atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą bepiločiais orlaiviais, balistinėmis, kruizinėmis bei hipergarsinėmis raketomis. Per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 12 žmonių, tarp jų trys vaikai.

Per smūgius buvo apgadintas Kyjive esantis ES diplomatinės atstovybės pastatas. Vienas ES pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad bloko darbuotojai nenukentėjo.

Ukraina, kuri siekia įstoti į ES, jau daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo visapusiškos Rusijos invazijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda ir kitų Baltijos šalių prezidentai Varšuvoje susitiks su Lenkijos vadovu (5)
Laurynas Kasčiūnas BNS Foto
Kasčiūnas apie sušvelnėjusį Nausėdos toną „Nemuno aušros“ atžvilgiu: neįtikina (23)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Nausėda Europos vadovams pasiūlė nustatyti konkrečią Ukrainos integracijos į ES datą (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Juokinga..
Juokinga..
2025-08-28 15:43
GN vis dar jaučiasi besąs SEBo atstovu spaudai, kaip ir jo statytiniai B+Š....
Atsakyti
Jei dar nežinojot.
Jei dar nežinojot.
2025-08-28 15:46
Jūsų Ekselencija,ponas Prezidente,čia KARAS.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų