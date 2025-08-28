Rusijoje – nerami naktis: naftos perdirbimo gamyklos paskendo liepsnose

Novokuibyševsko gamykla, esanti maždaug už 900 kilometrų nuo Ukrainos ir Rusijos sienos, per metus pajėgi perdirbti 8,3 mln. tonų naftos.
Skelbiama, kad rugpjūčio pradžioje ji sustabdė veiklą po to, kai buvo apgadinta Ukrainos dronų atakų metu.
Rusijos „Telegram“ naujienų kanalas „Astra“ paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti didelis gaisras gamyklos teritorijoje. Vaizduose užfiksuoti sprogimai, kylančios dūmų kolonos ir liepsnos.
Rusijos gynybos ministerija teigia, kad šiąnakt jos pajėgos numušė 102 Ukrainos dronus įvairiuose regionuose, tarp jų – 21 virš Samaros srities ir 18 virš Krasnodaro krašto.
Krasnodaro krašte gyventojai pranešė apie šešis-aštuonis galingus sprogimus. Kaip skelbia kanalas „Shot“, nukritusios dronų nuolaužos sukėlė gaisrą Afipskio naftos perdirbimo gamykloje.
Afipskio gamykla yra pietvakarių Rusijoje, regione, besiribojančiame su Rusijos okupuotu Krymu. Ji nutolusi maždaug 370 km nuo fronto linijos Ukrainoje.
Naftos perdirbimo gamykla nutraukė veiklą
„Masinis dronų išpuolis“ taip pat apgadino transporto ir logistikos objektus Volgogrado srityje, pranešė gubernatorius Andrejus Bocharovas.
Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamyklą valdo „Rosneft“ – viena didžiausių Rusijos naftos bendrovių. Ji buvo viena iš kelių gamyklų, kurios, kaip pranešama, 2025 m. rugpjūtį sustabdė veiklą po Ukrainos dronų atakų.
Šaltiniai „Reuters“ teigė, kad gamykla visiškai nutraukė darbą, nes dronai apgadino pagrindinį perdirbimo įrenginį.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai rugpjūčio 2-osios naktį Ukrainos dronai, kaip teigiama, smogė keliems pramoniniams ir kariniams objektams visoje Rusijoje, įskaitant ir Novokuibyševsko gamyklą.
„Reuters“ duomenimis, rugpjūčio mėnesį Ukraina sunaikino dešimt Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, sustabdydama įmones, kurios sudarė 17 proc. šalies perdirbimo pajėgumų, arba 1,1 mln. barelių per dieną.
