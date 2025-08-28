Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės

Pranešama, kad buvo rasti kūno fragmentai, kuriuos bus sudėtinga identifikuoti.
„Vienoje iš vietų dirba naujai įkurtas specialusis mobilusis „Delta“ būrys. Iš po griuvėsių pavyko išgelbėti tris žmones. Yra didelė tikimybė, kad po griuvėsiais dar yra gyvų žmonių“, – pabrėžė pareigūnas „Telegram“ kanale.
Vyksta gelbėjimo operacija
Į pagalbą pasitelkti alpinistai, kinologai, psichologai, inžinerinė ir priešgaisrinė gelbėjimo technika.
Teritorijai valyti aktyviai naudojama robotizuota įranga, kad gelbėtojai galėtų dirbti greičiau.
„Iš viso Kyjive vienu metu dirba apie 500 gelbėtojų ir 1000 policininkų. Kyjivo policijos pareigūnai teikia pagalbą nukentėjusiesiems. Daugiau kaip 60 tyrimo ir operatyvinių grupių jau dirba vietoje – priima piliečių pareiškimus, fiksuoja apšaudymo pasekmes“, – informavo I. Klymenko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!