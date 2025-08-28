Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės

2025-08-28 09:06
2025-08-28 09:06

Kyjive po rusų atakos iš po griuvėsių pavyko išgelbėti 3 žmones, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Igoris Klymenko. Pasak jo, gelbėtojai deda titaniškas pastangas smūgių vietose, rašo „Unian“.

Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (nuotr. SCANPIX)
6

Pranešama, kad buvo rasti kūno fragmentai, kuriuos bus sudėtinga identifikuoti.

2

Pranešama, kad buvo rasti kūno fragmentai, kuriuos bus sudėtinga identifikuoti. 

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

„Vienoje iš vietų dirba naujai įkurtas specialusis mobilusis „Delta“ būrys. Iš po griuvėsių pavyko išgelbėti tris žmones. Yra didelė tikimybė, kad po griuvėsiais dar yra gyvų žmonių“, – pabrėžė pareigūnas „Telegram“ kanale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyksta gelbėjimo operacija

Į pagalbą pasitelkti alpinistai, kinologai, psichologai, inžinerinė ir priešgaisrinė gelbėjimo technika.

Teritorijai valyti aktyviai naudojama robotizuota įranga, kad gelbėtojai galėtų dirbti greičiau.

„Iš viso Kyjive vienu metu dirba apie 500 gelbėtojų ir 1000 policininkų. Kyjivo policijos pareigūnai teikia pagalbą nukentėjusiesiems. Daugiau kaip 60 tyrimo ir operatyvinių grupių jau dirba vietoje – priima piliečių pareiškimus, fiksuoja apšaudymo pasekmes“, – informavo I. Klymenko.

