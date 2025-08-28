Lenkija imasi skubių veiksmų: Rusijos smūgiai Ukrainai privertė aktyvuoti oro gynybą

Štabas paaiškino, kad siekiant užtikrinti šalies oro erdvės saugumą buvo pradėtos „visos būtinos procedūros“.
„Pradėtos Lenkijos ir sąjungininkų oro pajėgų operacijos, o oro gynybos bei radiolokacinės sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – teigiama pranešime.
❗️Uwaga, w nocy z 27 na 28 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny przeprowadza ataki rakietowe na terytorium Ukrainy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie… pic.twitter.com/YV7nRPthqHREKLAMAREKLAMA— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 28, 2025
Priemonės yra prevencinio pobūdžio
Šios priemonės, pasak vadovybės, yra prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės bei piliečių apsaugai, „ypač regionuose, esančiuose netoli pavojingos zonos“.
Dėl masinio Rusijos puolimo Kyjive žuvo 8 žmonės, o rugpjūčio 28-osios rytą buvo tęsiamos paieškos tų, kurie tebėra po griuvėsiais, rašo „Evropeiskaja pravda“.
