  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija imasi skubių veiksmų: Rusijos smūgiai Ukrainai privertė aktyvuoti oro gynybą

2025-08-28 08:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 08:26

Rugpjūčio 28-osios naktį, po Rusijos atakų Ukrainoje, Lenkija paskelbė pradėjusi „visas būtinas procedūras“ savo oro erdvės apsaugai, apie tai pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas socialiniame tinkle „X“.

Lenkija imasi skubių veiksmų: Rusijos smūgiai Ukrainai privertė aktyvuoti oro gynybą (nuotr. SCANPIX)
6

Штабas paaiškino, kad siekiant užtikrinti šalies oro erdvės saugumą buvo pradėtos „visos būtinos procedūros".

2

Štabas paaiškino, kad siekiant užtikrinti šalies oro erdvės saugumą buvo pradėtos „visos būtinos procedūros“.

„Pradėtos Lenkijos ir sąjungininkų oro pajėgų operacijos, o oro gynybos bei radiolokacinės sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priemonės yra prevencinio pobūdžio

Šios priemonės, pasak vadovybės, yra prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės bei piliečių apsaugai, „ypač regionuose, esančiuose netoli pavojingos zonos“.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

Dėl masinio Rusijos puolimo Kyjive žuvo 8 žmonės, o rugpjūčio 28-osios rytą buvo tęsiamos paieškos tų, kurie tebėra po griuvėsiais, rašo „Evropeiskaja pravda“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (nuotr. SCANPIX)
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės
Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams: be elektros liko 100 tūkst. ukrainiečių (nuotr. SCANPIX)
Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams: be elektros liko 100 tūkst. ukrainiečių (3)

