Rusija Ukrainos kare kasdien išleidžia po 47 mlrd. rublių
2025 m. pirmąjį pusmetį Rusijos biudžeto išlaidos karui Ukrainoje pasiekė naują rekordą – 8,484 trilijono rublių.
Taip teigia Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų instituto tyrėjas Janis Kluge, kuris šią sumą apskaičiavo remdamasis Rusijos finansų ministerijos duomenimis, remdamasi dienraščių „The Moscow Times“ praneša „Ukrinform“.
J. Kluge skaičiavimai rodo, kad, palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, išlaidos kariuomenei ir ginklų gamybai padidėjo 31 proc. Palyginti su 2023 m. sausio-birželio mėnesiais, jos išaugo 95 proc., o palyginti su pirmaisiais karo metais – patrigubėjo.
Vidutiniškai per mėnesį Rusijos „karinė mašina“ surydavo 1,4 trilijono rublių arba 46,9 mlrd. rublių (kiek daugiau nei 500 mln. eurų – ELTA) per dieną, o tai yra daugiau nei kai kurių skurdžiausių šalies regionų metinis biudžetas, kuris Kalmukijoje sudaro 28,8 mlrd. rublių, Karačiajų-Čerkesijoje – 30,5 mlrd. rublių, Altajaus Respublikoje – 42,7 mlrd. rublių.
J. Kluge taip pat pažymėjo, kad 62 proc. Rusijos karinio biudžeto yra įslaptinta: per pirmuosius šešis šių metų mėnesius 3,203 trilijono rublių buvo išleista pagal atvirus gynybos straipsnius, o 5,281 trilijono rublių – „šešėliniais“ kanalais. Per praėjusius metus įslaptintas biudžetas išaugo 41 proc. ir, palyginti su pirmaisiais šešiais karo mėnesiais, padidėjo beveik keturis kartus.
2022-2024 m. Rusijos vyriausybė kariuomenei ir valstybės gynybos užsakymams išleido daugiau nei 20 trilijonų rublių. 2025 m. biudžete „valstybės gynybai“ papildomai skirta 13,5 trln. rublių arba 30 proc. visų išlaidų, o tai yra didžiausia dalis nuo sovietmečio laikų.
Įskaitant nacionalinio saugumo kategoriją, kuri apima Vidaus reikalų ministerijos, Rusijos Nacionalinės gvardijos, Tyrimų komiteto ir žvalgybos agentūrų biudžetus, saugumo pajėgoms buvo skiriama apie 40 proc. valstybės biudžeto, t. y. apie 8 proc. BVP.
Kyjive – masinis Rusijos išpuolis: griaudėjo galingi sprogimai, žuvo žmonės
Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai trys žmonės ir dar keliolika buvo sužeisti, pranešė Ukrainos sostinės pareigūnai.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.
Miesto karinė administracija pranešė, kad patvirtinta trijų žmonių žūtis ir 12 sužeistųjų, gyvenamiesiems pastatams padaryta didelė žala. Vienas iš žuvusiųjų buvo 14 metų paauglys, pranešė administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Pagal naujausius duomenis, kuriuos skelbia „Ukrinform“, sužeistųjų skaičius išaugo iki 24 asmenų.
Išpuolis įvyko Maskvai ir Kyjivas apsikeitus kaltinimais dėl susidariusios aklavietės diplomatinėse pastangose siekti taikos susitarimo, kurioms vadovauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
AFP žurnalistas Kyjive pranešė, kad buvo matyti, kaip oro gynyba bandė perimti dronus virš miesto centro. Atrodo, kad bent viena raketa buvo numušta.
Maždaug 100 žmonių slėpėsi vienoje metro stotyje, kai kurie gulėjo miegmaišiuose, kiti laikė ir ramino savo augintinius.
Meras Vitalijus Klyčko naujausius Rusijos smūgius pavadino masiniu išpuoliu, kuris padarė žalos penkiuose sostinės rajonuose.
Meras pranešė, kad Darnyckio rajone sugriuvo penkių aukštų pastatas.
Liepos 31-ąją Kyjive įvyko vienas iš didžiausių išpuolių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą, per kurį žuvo daugiau nei 30 žmonių, įskaitant penkis vaikus.
Pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Ukrainoje, nors diplomatinės pastangos suintensyvėjo.
Šį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o po to susitiko su savo Ukrainos kolega Volodymyru Zelenskiu ir Europos sąjungininkais.
Tačiau nuo to laiko pažangos beveik nepadaryta.
Prieš sudarydama bet kokį taikos susitarimą, Ukraina nori Vakarų saugumo garantijų, kurios atgrasytų Rusiją nuo bet kokių išpuolių.
Maskva Kyjivo reikalavimus vadina nerealiais ir ypač prieštarauja Vakarų taikos palaikymo pajėgų dislokavimo Ukrainoje idėjai.
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo administracijos nariai penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais.
Ukrainos lyderis teigė matantis „labai arogantiškus ir neigiamus signalus iš Maskvos dėl derybų“, ragindamas daryti papildomą spaudimą, kad „priverstų Rusiją imtis realių žingsnių“.