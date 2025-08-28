Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kęstutis Budrys viešai susikirto su vengrų ministru

2025-08-28 23:41 / šaltinis: BNS
2025-08-28 23:41

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys socialiniame tinkle „X“ susikirto su Vengrijos kolega Peteriu Szijjartu dėl pastarojo sprendimo į šalį neįleisti Ukrainos gynėjo

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys socialiniame tinkle „X“ susikirto su Vengrijos kolega Peteriu Szijjartu dėl pastarojo sprendimo į šalį neįleisti Ukrainos gynėjo

10

Ketvirtadienį Vengrijos užsienio reikalų ministras P. Szijjarto pareiškė, kad jo šalis uždraudė Ukrainos „karinio dalinio, kuris neseniai įvykdė itin žiaurius išpuolius prieš naftotiekį „Družba“, vadui atvykti į savo teritoriją“.

Tokį sprendimą K. Budrys socialiniame tinkle „X“ pavadino gėdingu. 

„Vengrijos sprendimas uždrausti įvažiuoti Ukrainos gynėjui, kovojančiam prieš Rusijos terorą, yra gėdingas aktas. Vade Magyarai, ačiū jums už jūsų drąsą stoti prieš agresorių ir saugoti Ukrainos bei mūsų dangų nuo Kremliaus raketų ir dronų. Lietuvos durys jums visada bus atviros“, – rašė politikas. 

Reaguodamas į K. Budrio pasisakymą, Vengrijos ministras P. Szijjartas atkirto, kad „gėdinga tai, jog puoselėjami veiksmai, kurie kelia pavojų kitos Europos Sąjungos (ES) narės energetiniam saugumui“. 

Savo ruožtu Lietuvos politikas kolegai atsakė, kad visada rems ES energetinį saugumą, kuris yra įmanomas tik be Rusijos. 

„Mes pasiekėme visišką energijos nepriklausomybę, žinome, kaip tai padaryti, ir galime padėti Vengrijai pasiekti tą patį – jei, žinoma, yra tokia valia“, – teigė K. Budrys. 

BNS rašė, kad ketvirtadienį Vengrija ir Ukraina apsikeitė viešais įžeidimais, eskaluodamos ginčą dėl pasikartojančių naftos tiekimo sutrikimų, o Budapeštas apkaltino Kyjivą išpuoliu prieš jo suverenitetą. 

Ukraina atkirto apkaltindama Vengriją „moraliniu nuosmukiu“.

Nuo tada, kai Maskva prieš trejus su puse metų pradėjo invaziją, Vengrija nesyk susidūrė su naftos tiekimo per „Družbos“ naftotiekį sutrikdymais, nes Kyjivas kartais taikosi į Rusijos energetikos infrastruktūrą.

Nuo to laiko Kyjivo ir Budapešto santykiai smarkiai pablogėjo, o Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas palaiko ryšius su Kremliumi ir blokuoja Ukrainos pastangas įstoti į ES.

