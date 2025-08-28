Vance‘as mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“

J. Vance‘as pripažino apgailestaujantis dėl įtempto vasario mėnesio susitikimo, kuris, anot jo, „sukrėtė Europą“.
„Klausykite, kartais žmonės nesutaria. Ar norėčiau, kad būtume viešai susipykę Ovaliajame kabinete? Nebūtinai“, – sakė jis.
Vis dėlto viceprezidentas mano, kad ši situacija „išryškino kai kurias esmines nesutarimų problemas“ tarp JAV ir Ukrainos.
„Ar manau, kad tai tikrai atskleidė realias nesutarimų priežastis tarp JAV ir Ukrainos? Taip, ir manau, kad tai buvo naudinga amerikiečiams“, – pabrėžė J. Vance‘as.
Apkaltino Bideną
Jis taip pat pažymėjo, kad jo nusivylimą per ginčą lėmė ne tiek santykiai su V. Zelenskiu, kiek ankstesnės JAV prezidento Joe Bideno administracijos politika, kuri, jo teigimu, suteikė Ukrainai milijardus dolerių paramos „be jokio aiškaus tikslo ir be realios diplomatijos“.
„Tai mane visada nuvylė labiau nei faktas, kad Zelenskis prašė Vašingtono pagalbos. Reikalas tas, kad Bideno administracija neturėjo plano, kaip užbaigti karą“, – sakė jis.
Pasak J. Vance‘o, D. Trumpo administracija dabar „pakankamai gerai sutaria su prezidentu Zelenskiu“ dėl darbo prie taikos susitarimo.
„Nepaisant tam tikrų nesutarimų, mes, žinoma, siekiame apsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą. Nenorime, kad Rusija užkariautų visą šalį“, – pridūrė D. Trumpo administracijos atstovas.
