  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vance‘as mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“

2025-08-28 12:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 12:23

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as teigia, kad jo ginčas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Ovaliajame kabinete vasarį buvo „naudingas“ ir padėjo išryškinti nesutarimus tarp Vašingtono ir Kyjio, rašo „Politico“.

JAV viceprezidentas mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas" (nuotr. SCANPIX)
J. Vance‘as pripažino apgailestaujantis dėl įtempto vasario mėnesio susitikimo, kuris, anot jo, „sukrėtė Europą“.

„Klausykite, kartais žmonės nesutaria. Ar norėčiau, kad būtume viešai susipykę Ovaliajame kabinete? Nebūtinai“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto viceprezidentas mano, kad ši situacija „išryškino kai kurias esmines nesutarimų problemas“ tarp JAV ir Ukrainos.

„Ar manau, kad tai tikrai atskleidė realias nesutarimų priežastis tarp JAV ir Ukrainos? Taip, ir manau, kad tai buvo naudinga amerikiečiams“, – pabrėžė J. Vance‘as.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Apkaltino Bideną

Jis taip pat pažymėjo, kad jo nusivylimą per ginčą lėmė ne tiek santykiai su V. Zelenskiu, kiek ankstesnės JAV prezidento Joe Bideno administracijos politika, kuri, jo teigimu, suteikė Ukrainai milijardus dolerių paramos „be jokio aiškaus tikslo ir be realios diplomatijos“.

„Tai mane visada nuvylė labiau nei faktas, kad Zelenskis prašė Vašingtono pagalbos. Reikalas tas, kad Bideno administracija neturėjo plano, kaip užbaigti karą“, – sakė jis.

Pasak J. Vance‘o, D. Trumpo administracija dabar „pakankamai gerai sutaria su prezidentu Zelenskiu“ dėl darbo prie taikos susitarimo.

„Nepaisant tam tikrų nesutarimų, mes, žinoma, siekiame apsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą. Nenorime, kad Rusija užkariautų visą šalį“, – pridūrė D. Trumpo administracijos atstovas.

