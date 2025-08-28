Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 17 žmonių

2025-08-28 11:47 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-08-28 11:47

Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, rašo „Unian“, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai.

„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių (nuotr. SCANPIX)
6

Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą ketvirtadienį žuvo mažiausiai 17 žmonių, rašo „Unian“, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai.

REKLAMA
15

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.

„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnai anksčiau skelbė, kad patvirtinta 12 žmonių žūtis. Taip pat yra maždaug 48 sužeistieji. Tačiau gelbėtojai tebedirba, ir manoma, kad aukų skaičius dar gali augti.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.

REKLAMA

V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.

„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.

Jis pridūrė, kad Ukraina tikisi reakcijos iš pasaulio, įskaitant naujas sankcijas, ir konkrečiai paragino Rusijos sąjungininkę Kiniją bei Europos Sąjungos (ES) narę Vengriją užimti griežtą poziciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi terminai jau sulaužyti, dešimtys diplomatinių galimybių sugadintos“, – sakė V. Zelenskis.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pranešė, kad per šią ataką taip pat buvo apgadintas ES diplomatinės atstovybės pastatas.

„Tai nežmoniška“

Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą, ketvirtadienį pranešė Ukrainos oro pajėgos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išpuolis įvyko Maskvai ir Kyjivas apsikeitus kaltinimais dėl susidariusios aklavietės diplomatinėse pastangose ​​siekti taikos susitarimo, kurioms vadovauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

AFP žurnalistas Kyjive pranešė, kad buvo matyti, kaip oro gynyba bandė perimti dronus virš miesto centro. Atrodo, kad bent viena raketa buvo numušta.

REKLAMA

Ataka palietė mažiausiai 20 vietų septyniuose Kyjivo rajonuose. Buvo apgadinta beveik 100 pastatų, išdaužta tūkstančiai langų, sakė T. Tkačenka.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

Jis teigė, kad Maskva iš skirtingų krypčių leido raketas, taip pat Irano sukurtus dronus „Shahed“, kad sistemingai taikytųsi į gyvenamuosius pastatus.

Maždaug 100 žmonių slėpėsi vienoje metro stotyje, kai kurie gulėjo miegmaišiuose, kiti laikė ir ramino savo augintinius.

REKLAMA

Meras Vitalijus Klyčko naujausius Rusijos smūgius pavadino masiniu išpuoliu, kuris padarė žalos penkiuose sostinės rajonuose.

Meras pranešė, kad Darnyckio rajone sugriuvo penkių aukštų pastatas, o sostinės centre nukentėjo prekybos centras.

Sofija Akylina pasakojo, kad jos namas buvo apgadintas.

„Dar niekada nebuvo nutikę, kad jie smogė taip arti, – sakė 21 metų mergina. – Derybos kol kas nieko nedavė, deja, žmonės kenčia.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Oleksandras Chilko atvyko į įvykio vietą po to, kai raketa pataikė į gyvenamąjį namą, kuriame gyvena jo sesuo. Jis sakė girdėjęs po griuvėsiais įstrigusių žmonių riksmus ir ištraukė tris išgyvenusius, tarp jų – berniuką.

„Tai nežmoniška, smogia civiliams, – kalbėjo vyras. – Kiekviena savo kūno ląstele noriu, kad šis karas kuo greičiau baigtųsi. Laukiu, bet kiekvieną kartą, kai suskamba oro pavojaus sirenos, mane apima baimė.“

REKLAMA

Ukrainos pareigūnai ketvirtadienį taip pat pranešė apie Rusijos smūgį pietrytiniame Zaporižios regione.

Ukrainos nacionalinis geležinkelių operatorius „Ukrzaliznycia“ pranešė apie Vinycios ir Kyjivo regionuose padarytą žalą jo infrastruktūrai, dėl ko traukiniai vėluoja ir prireikė naudotis alternatyviais maršrutais.

Liepos 31-ąją Kyjive įvyko vienas iš didžiausių išpuolių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą, per kurį žuvo daugiau nei 30 žmonių, įskaitant penkis vaikus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
17 gyvybių nusinešęs smūgis Kyjive įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
18 gyvybių nusinešęs Maskvos smūgis Kyjivui įsiutino Briuselį: ES iškvietė Rusijos pasiuntinį (7)
Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
Po siaubingo išpuolio Kyjive Kremlius tvirtina: „Rusija tebėra suinteresuota tęsti derybas“ (7)
JAV viceprezidentas mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“ (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as mano, kad ginčas su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose buvo „naudingas“
Į Rusijos smūgius Kyjivui sureagavo ir Estija (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Dėl Rusijos smūgių Kyjivui sureagavo ir Estija (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Dainius
Dainius
2025-08-28 11:54
vėl banderonaciai šaudo į savus
Atsakyti
O vakarų propagandistai
O vakarų propagandistai
2025-08-28 11:57
Kaltę kaip visada verčia Rusams.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų