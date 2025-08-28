Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siūlo Lietuvą apginti pelkėmis: pasienyje ragina kurti „vandens sieną“ prieš Rusiją

2025-08-28 11:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 11:34

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas išsiuntė raginimą Krašto apsaugos ir Aplinkos ministerijoms atkurti pelkes pasienio teritorijose. Rašte teigiama, kad pelkės gali būti išnaudotos kaip gamtiniai barjerai šalies gynybai, nes yra neįveikiamos karinei technikai. Pelkių atkūrimu besirūpinanti organizacija pastebi, kad „Europos Rytų „vandens sienos“ idėją kelia ir Vakarų Europos mokslininkai – jie atkreipia dėmesį į gamtos barjerus Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Suomijos ir kitų pafrontės šalių teritorijose, rašoma pranešime spaudai.

Įvykio vieta Pabradėje Žygimantas Gedvila/ELTA

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turbūt visi pavasarį susivokėme, kad pelkėtos teritorijos yra neįveikiamos karinei technikai, tačiau galimybės suderinti gamtos apsaugą ir šalies saugumą lieka neišnaudotos – turime nagrinėti šias galimybes ir imtis veiksmų. Mūsų organizacija peržiūrėjo prieinamus duomenis ir matome, kad Lietuvos-Baltarusijos pasienio ruože (įskaitant 10 km buferinę zoną) yra apie 59 tūkst. ha pelkių, iš kurių daugiau nei pusė (apie 30 tūkst. ha) yra paveiktos sausinimo. Atkūrę vandens lygį šiose teritorijose, paverčiame jas netinkamomis puolimui“, – sako Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo direktorius Nerijus Zableckis.

Gamtininkai paaiškina, kad pelkėtos teritorijos gali būti įveikiamos tik įšalo laikotarpiu. Kaip pavyzdį jie pateikia Rusijos invazijos į Ukrainą metą (2022 m. vasario mėnuo), kuris jų nuomone pasirinktas ne atsitiktinai.

„Žiemos metas yra vienintelis laikas, kai susidaro įšalas ir reikiamos sąlygos Rusijos ginkluotosioms pajėgoms įveikti Polesę (ukr. Полісся) – teritoriją, gausią šlapynių – Šiaurės Ukrainoje.

Todėl vasario mėnuo buvo tas galimybės langas. Atkurdami pelkes Lietuvos pasienyje mes susiaurintume galimo puolimo plotą, o puolimą per pelkių teritoriją padarytume įmanomą tik labai trumpu laikotarpiu, viduržiemyje, kurį galima numatyti ir kuriam galima pasiruošti“, – pabrėžia N. Zableckis.

N. Zableckis pabrėžia, kad pelkes Lietuva yra įsipareigojusi atkurti bet kuriuo atveju – Europos Sąjungai priėmus Gamtos atkūrimo reglamentą, Lietuva turės atkurti apie 40 000 ha pelkių iki 2030 m., o iki 2050 metų – daugiau nei 60 000 ha.

„Pelkių atkūrimą pradėdami nuo pasienio su Baltarusija ir Rusija teritorijų, galime nušauti net kelis zuikius vienu šūviu – ir ekosistemas atkurti, ir valstybės apsaugą sustiprinti, ir net klimato kaitą pašvelninti. Laikais, kai sienų statyba yra kone naujųjų laikų mada, „vandens siena“ būtų daug praktiškesnė ilgalaikėje perspektyvoje – ne tik patikimai saugos, bet ir laikui bėgant neiširs, nesugrius. Atvirkščiai – laikui bėgant durpių sluoksnis tik gilėja, pelkės klampėja“, – nurodo ekologas.

Organizacija nurodo, kad esant politinei valiai, pelkių atkūrimas strategiškai svarbiausiose teritorijose galėtų būti pradėtas įgyvendinti kuo skubiau, tačiau visoms pasienio pelkėms

atkurti gali prireikti dešimtmečio ar net daugiau. „Politinė valia, skiriamos lėšos ir žmogiškieji resursai – visa tai lemtų laiką, kurio prireiktų pelkėms atkurti. Kai yra susitelkimas, galima judėti greitai, o jei nėra, na, tada galima ilgam „užklimpti“ net pradinėse, žemės sklypų savininkų ar gretimų sklypų savininkų sutikimų, leidimų etapuose“, – apie galimą atkūrimo eigą paaiškina N. Zableckis.

Petras
Petras
2025-08-28 11:47
Reikia rupintis kaip draugiskai sugyventi su kaimynais. Kovoti su jais yra ne to svorio kategorija…
Zableckis
Zableckis
2025-08-28 11:43
A jis kvailas juk nugarmės visi nato pindosų tankai
