  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dėl Rusijos smūgių Kyjivui sureagavo ir Estija

2025-08-28 11:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 11:25

Estijos premjeras Kristenas Mihalas, komentuodamas naktinį masinį Rusijos oro smūgį Kyjivui, paragino daryti didesnį spaudimą Rusijai, nes tai esą vienintelė kalba, kurią supranta Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas.

Į Rusijos smūgius Kyjivui sureagavo ir Estija (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
6

Estijos premjeras Kristenas Mihalas, komentuodamas naktinį masinį Rusijos oro smūgį Kyjivui, paragino daryti didesnį spaudimą Rusijai, nes tai esą vienintelė kalba, kurią supranta Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas.

0

Apie tai K. Mihalas ketvirtadienį pranešė socialiniame tinkle „X“.

Pasak Estijos premjero, V. Putinas dar kartą įrodė, kad nesiekia taikos. Jis pabrėžė, jog šią naktį žiaurūs Rusijos išpuoliai buvo nukreipti prieš nekaltus civilius, esančius toli nuo fronto linijos.

Todėl K. Mihalas paragino stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų savo agresiją.

Kalba, kurią supranta Putinas – spaudimas

„Vienintelė kalba, kurią supranta Putinas, yra spaudimas. Tai reiškia griežtesnes sankcijas ir tvirtą karinę paramą Ukrainai“, – teigė Estijos premjeras.

Dėl masinio Rusijos puolimo Kyjive pranešta apie 12 žuvusiųjų, tarp jų – trys vaikai, taip pat dešimtis sužeistųjų dėl naktinės Rusijos atakos, rašo „Evropeiskaja pravda“

