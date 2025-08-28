Dėl Rusijos smūgių Kyjivui sureagavo ir Estija

Apie tai K. Mihalas ketvirtadienį pranešė socialiniame tinkle „X“.
Pasak Estijos premjero, V. Putinas dar kartą įrodė, kad nesiekia taikos. Jis pabrėžė, jog šią naktį žiaurūs Rusijos išpuoliai buvo nukreipti prieš nekaltus civilius, esančius toli nuo fronto linijos.
Todėl K. Mihalas paragino stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų savo agresiją.
Kalba, kurią supranta Putinas – spaudimas
„Vienintelė kalba, kurią supranta Putinas, yra spaudimas. Tai reiškia griežtesnes sankcijas ir tvirtą karinę paramą Ukrainai“, – teigė Estijos premjeras.
Dėl masinio Rusijos puolimo Kyjive pranešta apie 12 žuvusiųjų, tarp jų – trys vaikai, taip pat dešimtis sužeistųjų dėl naktinės Rusijos atakos, rašo „Evropeiskaja pravda“
