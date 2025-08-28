Kallas: Rusija tyčiojasi iš taikos pastangų

„Kol pasaulis ieško kelio į taiką, Rusija atsako raketomis“, – rašė ji.
Pasak aukšto rango diplomatės, naktinis smūgis Kyjivui „rodo sąmoningą pasirinkimą eskaluoti konfliktą ir panieką taikos pastangoms“.
Ji pabrėžė, kad Rusija turi nutraukti žudynes ir pradėti derybas.
Apgadintas ES atstovybės Ukrainoje pastatas
Kaip pranešė „Ukrinform“, po Rusijos smūgių Kyjivui rugpjūčio 28 d. sužeistųjų skaičius išaugo iki 45, o 12 žmonių žuvo.
Maža to, buvo smarkiai apgadintas ES atstovybės Ukrainoje pastatas.
