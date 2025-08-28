Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kallas: Rusija tyčiojasi iš taikos pastangų

2025-08-28 10:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 10:43

Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, įskaitant ir Kyjivą, rodo sąmoningą Kremliaus konflikto eskalaciją bei panieką taikos pastangoms. Apie tai socialiniame tinkle „X“ parašė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.

Kaja Kallas BNS Foto
6

Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, įskaitant ir Kyjivą, rodo sąmoningą Kremliaus konflikto eskalaciją bei panieką taikos pastangoms. Apie tai socialiniame tinkle „X“ parašė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.

REKLAMA
15

„Kol pasaulis ieško kelio į taiką, Rusija atsako raketomis“, – rašė ji.

Pasak aukšto rango diplomatės, naktinis smūgis Kyjivui „rodo sąmoningą pasirinkimą eskaluoti konfliktą ir panieką taikos pastangoms“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pabrėžė, kad Rusija turi nutraukti žudynes ir pradėti derybas.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

REKLAMA
REKLAMA

Apgadintas ES atstovybės Ukrainoje pastatas

Kaip pranešė „Ukrinform“, po Rusijos smūgių Kyjivui rugpjūčio 28 d. sužeistųjų skaičius išaugo iki 45, o 12 žmonių žuvo.

Maža to, buvo smarkiai apgadintas ES atstovybės Ukrainoje pastatas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių (nuotr. SCANPIX)
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių
Į Rusijos smūgius Kyjivui sureagavo ir Estija (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Dėl Rusijos smūgių Kyjivui sureagavo ir Estija
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (nuotr. SCANPIX)
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (3)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis po Kyjivo apšaudymo ragina atsimerkti: laukia Vengrijos reakcijos (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų