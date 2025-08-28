NATO vadovas rėžė po rusų akibrokšto: nebūkime naivūs

„Žuvo žmonės. Žinome, kad nukentėjo nekalti civiliai ir civilinė infrastruktūra“, – kalbėjo M. Rutte. Pataikyta ir į ES atstovybės pastatą.
Tačiau Rusija savo karu nepasieks tikslo, nes parama Ukrainai tęsiasi ir kartu daroma viskas, kad, vadovaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui, karas būtų užbaigtas, teigė M. Rutte.
Jis įspėjo: „Neturėtume būti naivūs dėl Vladimiro Putino. Ir praėjusi naktis tai įrodo“. Išvada esą yra ta, jog toliau reikia daryti viską, kad NATO būti kiek įmanoma stipri.
Per Rusijos smūgius Kyjivui naktį į ketvirtadienį žuvo 18 žmonių.
