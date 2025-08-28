Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO vadovas rėžė po rusų akibrokšto: nebūkime naivūs

2025-08-28 18:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 18:38

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte griežtai pasmerkė naktinius Rusijos oro smūgius prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai „siaubinga ataka“, rodanti, jog Rusijos vadovybė pasiryžusi tęsti karą, sakė Vokietijoje viešintis Aljanso vadovas.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
6

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte griežtai pasmerkė naktinius Rusijos oro smūgius prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai „siaubinga ataka“, rodanti, jog Rusijos vadovybė pasiryžusi tęsti karą, sakė Vokietijoje viešintis Aljanso vadovas.

0

„Žuvo žmonės. Žinome, kad nukentėjo nekalti civiliai ir civilinė infrastruktūra“, – kalbėjo M. Rutte. Pataikyta ir į ES atstovybės pastatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

Tačiau Rusija savo karu nepasieks tikslo, nes parama Ukrainai tęsiasi ir kartu daroma viskas, kad, vadovaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui, karas būtų užbaigtas, teigė M. Rutte.

Jis įspėjo: „Neturėtume būti naivūs dėl Vladimiro Putino. Ir praėjusi naktis tai įrodo“. Išvada esą yra ta, jog toliau reikia daryti viską, kad NATO būti kiek įmanoma stipri.

Per Rusijos smūgius Kyjivui naktį į ketvirtadienį  žuvo 18 žmonių.

