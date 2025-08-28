Susiriejo Orbano vyriausybė ir Ukrainos karo vadas: „Susikiškite savo sankcijas“

Tokį sprendimą Vengrija priėmė po atakų prieš naftotiekį „Družba“.
Rugpjūčio 22 d. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas R. Brovdis (žinomas kaip Madjaras) patvirtino, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekio „Transneft Družba“ naftos perpumpavimo stočiai Unečoje, Briansko srityje.
Ukrainos karo vadas rėžė Vengrijai
R. Brovdi turi vengriško kraujo. Jis pareiškė, kad jam nerūpi sankcijos.
„Susikiškite į užpakalį <...> savo sankcijas ir apribojimus atvykti į Vengriją. Aš esu ukrainietis ir atvyksiu į savo tėvo tėvynę jau po jūsų. Vengrijoje yra pakankamai tikrų madjarų, ir vieną dieną jūs jiems nusibosite“, – rašė jis.
Vadas pridūrė, kad pirkdama rusišką naftą, Vengrijos vyriausybė tampa Rusijos atakų prieš Ukrainą bendrininkė.
„Jūs prisidedate prie kruvinų pinigų, skriejančių raketomis ir „Shahedais“ į taikius Ukrainos miestus, dauginimo. Vien šiandien, 2025 m. rugpjūčio 28 d., jie nužudė dešimtis ukrainiečių Kyjive. Jūsų rankos iki alkūnių mirksta ukrainiečių kraujyje. Ir mes tai prisiminsime“, – pareiškė R. Brovolis.
Rugpjūčio 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) valdomi savižudžiai dronai atakavo kitą naftotiekio „Transneft Družba“ siurblinę tame pačiame rajone.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pareiškė, kad Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį ukrainiečių vadui. „Reaguodama į naujausią Ukrainos smūgį naftotiekiui „Družba“, Vengrijos vyriausybė nusprendė uždrausti atsakingo karinio dalinio vadui atvykti į Vengriją ir visą Šengeno erdvę“, – rašė P. Szijjarto.
Smūgį vamzdynui jis pavadino „išpuoliu prieš Vengrijos suverenitetą“ ir teigė, kad jis sukėlė pavojų šalies energetiniam saugumui, „beveik versdamas naudoti mūsų strateginius rezervus“.
