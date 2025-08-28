Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Susiriejo Orbano vyriausybė ir Ukrainos karo vadas: „Susikiškite savo sankcijas“

2025-08-28 16:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-28 16:45

Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovolis sureagavo į naujienas iš Vengrijos, kad jam Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį.

Europos Parlamente – kirtis Vengrijai: siūloma riboti Šengeno erdvę (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovolis sureagavo į naujienas iš Vengrijos, kad jam Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį.

REKLAMA
8

Tokį sprendimą Vengrija priėmė po atakų prieš naftotiekį „Družba“.

Rugpjūčio 22 d. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas R. Brovdis (žinomas kaip Madjaras) patvirtino, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekio „Transneft Družba“ naftos perpumpavimo stočiai Unečoje, Briansko srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Ukrainos karo vadas rėžė Vengrijai

R. Brovdi turi vengriško kraujo. Jis pareiškė, kad jam nerūpi sankcijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Susikiškite į užpakalį <...> savo sankcijas ir apribojimus atvykti į Vengriją. Aš esu ukrainietis ir atvyksiu į savo tėvo tėvynę jau po jūsų. Vengrijoje yra pakankamai tikrų madjarų, ir vieną dieną jūs jiems nusibosite“, – rašė jis.

REKLAMA

Vadas pridūrė, kad pirkdama rusišką naftą, Vengrijos vyriausybė tampa Rusijos atakų prieš Ukrainą bendrininkė.

„Jūs prisidedate prie kruvinų pinigų, skriejančių raketomis ir „Shahedais“ į taikius Ukrainos miestus, dauginimo. Vien šiandien, 2025 m. rugpjūčio 28 d., jie nužudė dešimtis ukrainiečių Kyjive. Jūsų rankos iki alkūnių mirksta ukrainiečių kraujyje. Ir mes tai prisiminsime“, – pareiškė R. Brovolis.

REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) valdomi savižudžiai dronai atakavo kitą naftotiekio „Transneft Družba“ siurblinę tame pačiame rajone.

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pareiškė, kad Vengrijos vyriausybė uždraudė įvažiuoti į šalį ukrainiečių vadui. „Reaguodama į naujausią Ukrainos smūgį naftotiekiui „Družba“, Vengrijos vyriausybė nusprendė uždrausti atsakingo karinio dalinio vadui atvykti į Vengriją ir visą Šengeno erdvę“, – rašė P. Szijjarto.

Smūgį vamzdynui jis pavadino „išpuoliu prieš Vengrijos suverenitetą“ ir teigė, kad jis sukėlė pavojų šalies energetiniam saugumui, „beveik versdamas naudoti mūsų strateginius rezervus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų