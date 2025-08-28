Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva įteikė notą Rusijai dėl naujausių Ukrainos apšaudymų

2025-08-28 18:13 / šaltinis: BNS
2025-08-28 18:13

Užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį Rusijos atstovui įteikė notą dėl vienų didžiausių Ukrainos apšaudymų nuo invazijos pradžios.

Lietuvos vėliava (nuotr. Elta)

Užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį Rusijos atstovui įteikė notą dėl vienų didžiausių Ukrainos apšaudymų nuo invazijos pradžios.

2

Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą.

Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą žuvo mažiausiai 14 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų – trys vaikai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Notoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad tarp Rusijos agresijos taikinių atsidūrė ir tarptautinės institucijos – nuo smūgių smarkiai nukentėjo Europos Sąjungos delegacijos ir Britų Tarybos patalpos Kyjive.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad visa tai yra eiliniai Rusijos pajėgų Ukrainoje įvykdyti karo nusikaltimai, „kurių neįmanoma nepastebėti ir kurie neliks nenubausti“.

„Todėl Lietuva dės pastangas, kad šių, kaip ir anksčiau Rusijos įvykdytų, karo nusikaltimų užsakovai ir vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – rašoma pranešime.

Kremliaus atakos surengtos stringant Ukrainos ir Rusijos taikos deryboms.

Ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis paragino deryboms tarpininkaujančias Jungtines Valstijas užimti tvirtą poziciją dėl Maskvos vykdomų išpuolių.

