  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusijos dronai skraido virš JAV ginklų gabenimo maršrutų Vokietijoje – „The New York Times“

2025-08-28 13:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 13:48

Rusija arba jos atstovai leidžia nepilotuojamus žvalgybinius orlaivius virš maršrutų, kuriais JAV ir jų sąjungininkai gabena karinius krovinius per rytinę Vokietijos dalį. Apie tai rugpjūčio 28 d. pranešė laikraštis „The New York Times“, remdamasis JAV ir kitų Vakarų šalių pareigūnais.

Rusijos dronai skraido virš JAV ginklų maršrutų Vokietijoje (nuotr. SCANPIX)

Rusija arba jos atstovai leidžia nepilotuojamus žvalgybinius orlaivius virš maršrutų, kuriais JAV ir jų sąjungininkai gabena karinius krovinius per rytinę Vokietijos dalį. Apie tai rugpjūčio 28 d. pranešė laikraštis „The New York Times", remdamasis JAV ir kitų Vakarų šalių pareigūnais.

4

Pasak pareigūnų, Rusija arba jos atstovai ne tik skraidina žvalgybinius dronus virš karinių krovinių maršrutų, bet ir renka informaciją, kuri gali būti panaudota Kremliaus sabotažo kampanijai sustiprinti bei jo kariams Ukrainoje paremti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikos ir Vokietijos pareigūnai aptarė Rusijos diversines operacijas, tarp jų – gegužę įvykdytą trijų ukrainiečių, kaltinamų sąmokslu bendradarbiaujant su Rusija, areštą.

Rusijos diversijų kampanija sukėlė gaisrus sandėliuose Jungtinėje Karalystėje, užpuolimą prieš užtvanką Norvegijoje, bandymus pažeisti kabelius po Baltijos jūra bei kitas operacijas.

Vokietijai perduotas įspėjimas

Šaltiniai teigia, kad JAV žvalgybos agentūros teikė Europos vyriausybėms informaciją apie galimus sabotažo veiksmus.

Vokietijos žvalgybai buvo perduotas įspėjimas apie bandymą gabenti sprogstamąsias ar padegamąsias medžiagas virš šalies teritorijos.

Įspėjimas lėmė trijų Ukrainos piliečių areštą Vokietijoje ir Šveicarijoje. Federalinė prokuratūra Berlyne tuomet pareiškė, kad planas greičiausiai buvo sąmokslo, kuriuo siekta pakenkti komercinių krovinių logistikos infrastruktūrai, dalis.

Įtaisai buvo adresuoti vietovėms Ukrainoje, tačiau, anot pareigūnų, neaišku, ar jie buvo skirti ten, ar turėjo sprogti dar skrendant virš Vokietijos.

Vakarų pareigūnai pabrėžia, kad nors Rusijos žvalgybos veikla tampa vis labiau ribojama, Maskva išlaiko gebėjimą verbuoti žmones sabotažo veiksmams visoje Europoje.

Todėl JAV ir Europos karo pareigūnai vis labiau nuogąstauja dėl dronų skrydžių Vokietijoje.

