Ruginienės atstovas: po oro erdvės pažeidimų Lietuvos saugumo lygis yra nepakitęs

„Ne, nepakitęs“, – LRT radijui penktadienį teigė Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Tiek NATO sąjungininkai, tiek Lietuvos tarnybos sureagavo tinkamai, niekaip kitaip ši situacija nesieskalavo“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Rusijos karinių pajėgų orlaiviai SU-30 ir IL-78 ketvirtadienio vakarą apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ties Kybartais ir joje išbuvo apie 18 sekundžių.
Kariuomenės duomenimis, orlaiviai galimai vykdė kuro papildymo treniruotes.
„Galimai kuro užpylimo treniruotes vykdė tie orlaiviai, (...) bet ar iš tikrųjų tai buvo kuro užpylimo treniruotės, sunku pasakyti, nes žinome, apie kokią valstybę kalbame“, – kalbėjo I. A. Dobrovolskas.
Reaguojant į incidentą, į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą.
Incidentą pasmerkė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė, pažeidimą vadinę grubiu, o Rusiją – besielgiančią kaip teroristinė valstybė, nepaisančią tarptautinės teisės bei kaimyninių šalių saugumo.
Užsienio reikalų ministerija (URM) dėl incidento pareiškė griežtą protestą Rusijai, apie jį diplomatiniais kanalais informuoti NATO ir Europos Sąjungos partneriai, Šiaurės Atlanto Taryba.
„Lietuva visada pasisako už griežtesnes sankcijas Rusijai“, – teigė premjerės atstovas.
Tai – vienas iš daugelio pastaruoju metu Rusijos sukeltų oro erdvės pažeidimų Europoje, kurstančių nuogąstavimus, kad Maskva išbando Vakarus „pilkojoje zonoje“ tarp karo ir taikos.
BNS skelbė, kad rugsėjį trys rusų naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, kur išbuvo 12 minučių. Dėl šių veiksmų Lietuva ir Latvija, remdamos Estiją, anksčiau pareiškė protestą Rusijai.
