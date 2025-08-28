„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.
„Siaubingas ir tyčinis civilių žudymas. Rusai nesirenka užbaigti karo, tik naujus smūgius“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Pareigūnai anksčiau skelbė, kad patvirtinta 12 žmonių žūtis. Taip pat yra maždaug 48 sužeistieji. Tačiau gelbėtojai tebedirba, ir manoma, kad aukų skaičius dar gali augti.
Tarp žuvusiųjų – trys vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.
„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.
Jis pridūrė, kad Ukraina tikisi reakcijos iš pasaulio, įskaitant naujas sankcijas, ir konkrečiai paragino Rusijos sąjungininkę Kiniją bei Europos Sąjungos (ES) narę Vengriją užimti griežtą poziciją.
„Visi terminai jau sulaužyti, dešimtys diplomatinių galimybių sugadintos“, – sakė V. Zelenskis.
Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pranešė, kad per šią ataką taip pat buvo apgadintas ES diplomatinės atstovybės pastatas.
„Tai nežmoniška“
Rusija per naktį į Ukrainą paleido 598 dronus ir 31 raketą – tai antras pagal dydį skaičius per visą plataus masto karą, ketvirtadienį pranešė Ukrainos oro pajėgos.
Išpuolis įvyko Maskvai ir Kyjivas apsikeitus kaltinimais dėl susidariusios aklavietės diplomatinėse pastangose siekti taikos susitarimo, kurioms vadovauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
AFP žurnalistas Kyjive pranešė, kad buvo matyti, kaip oro gynyba bandė perimti dronus virš miesto centro. Atrodo, kad bent viena raketa buvo numušta.
Ataka palietė mažiausiai 20 vietų septyniuose Kyjivo rajonuose. Buvo apgadinta beveik 100 pastatų, išdaužta tūkstančiai langų, sakė T. Tkačenka.
Jis teigė, kad Maskva iš skirtingų krypčių leido raketas, taip pat Irano sukurtus dronus „Shahed“, kad sistemingai taikytųsi į gyvenamuosius pastatus.
Maždaug 100 žmonių slėpėsi vienoje metro stotyje, kai kurie gulėjo miegmaišiuose, kiti laikė ir ramino savo augintinius.
Meras Vitalijus Klyčko naujausius Rusijos smūgius pavadino masiniu išpuoliu, kuris padarė žalos penkiuose sostinės rajonuose.
Meras pranešė, kad Darnyckio rajone sugriuvo penkių aukštų pastatas, o sostinės centre nukentėjo prekybos centras.
Sofija Akylina pasakojo, kad jos namas buvo apgadintas.
„Dar niekada nebuvo nutikę, kad jie smogė taip arti, – sakė 21 metų mergina. – Derybos kol kas nieko nedavė, deja, žmonės kenčia.“
Oleksandras Chilko atvyko į įvykio vietą po to, kai raketa pataikė į gyvenamąjį namą, kuriame gyvena jo sesuo. Jis sakė girdėjęs po griuvėsiais įstrigusių žmonių riksmus ir ištraukė tris išgyvenusius, tarp jų – berniuką.
„Tai nežmoniška, smogia civiliams, – kalbėjo vyras. – Kiekviena savo kūno ląstele noriu, kad šis karas kuo greičiau baigtųsi. Laukiu, bet kiekvieną kartą, kai suskamba oro pavojaus sirenos, mane apima baimė.“
Ukrainos pareigūnai ketvirtadienį taip pat pranešė apie Rusijos smūgį pietrytiniame Zaporižios regione.
Ukrainos nacionalinis geležinkelių operatorius „Ukrzaliznycia“ pranešė apie Vinycios ir Kyjivo regionuose padarytą žalą jo infrastruktūrai, dėl ko traukiniai vėluoja ir prireikė naudotis alternatyviais maršrutais.
Liepos 31-ąją Kyjive įvyko vienas iš didžiausių išpuolių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą, per kurį žuvo daugiau nei 30 žmonių, įskaitant penkis vaikus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!