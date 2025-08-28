Kalendorius
Karas Ukrainoje

Rusai smogė Ukrainos laivui, žuvo žmogus: kapitonas skelbia naujausią informaciją

2025-08-28 20:13
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA / parengė:
2025-08-28 20:13

Rusijos pajėgos jūriniu dronu smogė Ukrainos žvalgybiniam kateriui „Simferopolis“. Anot Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovo kapitono Dmytro Pletenčuko, įgula buvo evakuota, dabar yra saugi.

Ukraina: rusai iš užgrobtų laivų pavogė net klozetus (nuotr. SCANPIX)

Rusijos pajėgos jūriniu dronu smogė Ukrainos žvalgybiniam kateriui „Simferopolis". Anot Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovo kapitono Dmytro Pletenčuko, įgula buvo evakuota, dabar yra saugi.

0

„Deja, vienam iš mūsų laivų buvo smogta. Dėl to buvome priversti evakuoti įgulą. Ji dabar yra saugi. Sužeisti įgulos nariai gavo visą reikiamą pagalbą. Žinoma apie vieną žuvusįjį“, – sako jis.

Rusijos pajėgos smogė Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivui, žuvo vienas įgulos narys

Tęsiamos dar kelių jūreivių paieškos.

Kapitonas susilaikė nuo detalių apie laivo apgadinimus, sužeistų ir dingusių jūreivių, kurių dabar ieškoma, skaičių.

„Kol kas negalime atskleisti visos informacijos, bet bet kuriuo atveju įgula oriai susidorojo su šia grėsme. Šioje situacijoje personalo nuostoliai yra minimalūs“, – pabrėžia D. Pletenčukas.

Primename, kad Rusijos okupacinės pajėgos smogė Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivui, žuvo vienas įgulos narys ir dar keli buvo sužeisti.

Kiek anksčiau Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos Dunojaus deltoje jūriniu dronu nuskandino Ukrainos žvalgybinį laivą „Simferopol“. Tai būtų pirmas kartas, kai Rusija panaudojo jūrinį droną. 

Remiantis viešai prieinama informacija, „Simferopol“ yra vidutinio dydžio žvalgybinis laivas, kuris šiuo metu buvo bandomas.

