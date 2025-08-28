Ukraina kreipėsi į visas pasaulio šalis: tikimės reakcijos

„Užsienio reikalų ministerija iš visų pasaulio šalių tikisi reakcijos į masines rusų atakas prieš Kyjivą naktį į rugpjūčio 28 d.“, – teigiama pranešime.
„Rusija niekina pasaulio bendruomenės pastangas atkurti teisingą ir ilgalaikę taiką. Ypač ciniška yra ignoruoti JAV prezidento D. Trumpo inicijuotą taikos procesą. Rusijos prezidentas atsisako dvišalio susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir nerodo jokio noro imtis konkrečių diplomatinių žingsnių“, – pabrėžiama pranešime.
„Rusijos Federacija dar kartą visam pasauliui parodė, kad tik ji yra vienintelė kliūtis kelyje į taiką. Rusija yra teroristinė valstybė, raginame visas šalis ir tarptautines organizacijas taikyti šį statusą“, – teigiama toliau.
Per Rusijos smūgius Kyjivui naktį į ketvirtadienį žuvo 18 žmonių.
