Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina kreipėsi į visas pasaulio šalis: tikimės reakcijos

2025-08-28 18:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 18:58

Ukrainos užsienio reikalų ministerija paragino visas šalis reaguoti į masinius Rusijos smūgius prieš sostinę Kyjivą.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis (nuotr. SCANPIX)
6

Ukrainos užsienio reikalų ministerija paragino visas šalis reaguoti į masinius Rusijos smūgius prieš sostinę Kyjivą.

REKLAMA
0

„Užsienio reikalų ministerija iš visų pasaulio šalių tikisi reakcijos į masines rusų atakas prieš Kyjivą naktį į rugpjūčio 28 d.“, – teigiama pranešime.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

„Rusija niekina pasaulio bendruomenės pastangas atkurti teisingą ir ilgalaikę taiką. Ypač ciniška yra ignoruoti JAV prezidento D. Trumpo inicijuotą taikos procesą. Rusijos prezidentas atsisako dvišalio susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir nerodo jokio noro imtis konkrečių diplomatinių žingsnių“, – pabrėžiama pranešime.

„Rusijos Federacija dar kartą visam pasauliui parodė, kad tik ji yra vienintelė kliūtis kelyje į taiką. Rusija yra teroristinė valstybė, raginame visas šalis ir tarptautines organizacijas taikyti šį statusą“, – teigiama toliau.

Per Rusijos smūgius Kyjivui naktį į ketvirtadienį žuvo 18 žmonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių (nuotr. SCANPIX)
„Tai nežmoniška“: po Rusijos atakos Kyjive žuvo mažiausiai 17 žmonių (17)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Po žiaurios rusų atakos Kyjive – griežta Trumpo pasiuntinio reakcija (197)
Keithas Kelloggas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Per Kelloggo vizitą Kyjive – specialios apsaugos pajėgos (3)
Kyjive nuskambėjo griežtas pareiškimas: Vokietijos vicekancleris kreipėsi į Putiną (nuotr. SCANPIX)
Kyjive nuskambėjo griežtas pareiškimas: Vokietijos vicekancleris kreipėsi į Putiną (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų