  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tamašunienės kandidatūra į ministrus dar nebuvo aptarta: „Mes tikrai nekalbėjome“

2025-08-26 15:34 / šaltinis: BNS
2025-08-26 15:34

Parlamentarė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovė Rita Tamašunienė sako, kad jos galima kandidatūra į ministrus dar nebuvo su niekuo aptarta.

Rita Tamašunienė (Paulius Peleckis/BNS)

Parlamentarė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovė Rita Tamašunienė sako, kad jos galima kandidatūra į ministrus dar nebuvo su niekuo aptarta.

1

„Mes tikrai nekalbėjome. Teisingumo ministerija yra mūsų kvota, bet mes ieškome geriausių sprendimų ir dar niekas nėra nuspręsta“, – BNS antradienį sakė politikė.

Trys LLRA-KŠS atstovai Seime į naująją valdančiąją koaliciją pateko prie daugumos prisijungus juos parlamento frakcijoje priglaudusiems „valstiečiams“.

Frakcija gavo du ministrų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo – portfelius, o pastarasis atiteks LLRA-KŠS atstovui.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį transliuotame interviu „Žinių radijui“ sakė, kad R. Tamašunienė naujojoje Vyriausybėje galėtų tapti teisingumo ministre.

Seimo narė sako savo kandidatūros neaptarinėjusi nei su Prezidentūros atstovais, nei su būsimąja premjere Inga Ruginiene, nei su partija.

BNS rašė, kad naujoji valdančioji koalicija ir Vyriausybė Lietuvoje formuojamos prieš kelias savaites atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.

