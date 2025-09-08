Saulius Skvernelis traukiasi iš pareigų

Pirmadienį jis Seimo sekretoriate registravo savo atsistatydinimo pareiškimą.
„Prašau Lietuvos Respublikos Seimą tenkinti mano prašymą ir atleisti mane iš Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigų“, – rašoma jame.
Pagal registruotą Seimo nutarimą, laikinai parlamentui vadovauti turėtų pirmasis vicepirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas, „kol bus išrinktas naujas Seimo pirmininkas“.
Planuojama, kad nutarimą dėl S. Skvernelio atleidimo parlamentas turėtų priimti rugsėjo 10 dieną prasidėjus rudens sesijai.
BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo rugpjūtį, prieš tai iš pareigų pasitraukus premjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Dėl valdančiosios koalicijos sutarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Pastaroji pakeitė valdančiojoje koalicijoje buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, šiai pareiškus, kad negali dirbti su „Nemuno aušra“.
S. Skvernelis Seimo pirmininko pareigas įėjo nuo praėjusių metų lapkričio vidurio, kai pradėjo dirbti naujai išrinktas parlamentas.
Jam netekus parlamento vadovo pareigų Demokratų frakcija Seime turės nebe 14, o 15 narių, mat formaliai Seimo pirmininkas negali priklausyti frakcijai.
