Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiuose praeities kadruose – garsus Lietuvos politikas: nustebsite, kas jis

2025-09-02 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 13:25

Ką tik praūžusios rugsėjo 1-osios proga garsūs Lietuvos žmonės dalijosi sveikinimais ir prisiminimais iš laikų mokyklos suole. Šią dieną šventiniu įrašu nustebino ir politikas Saulius Skvernelis, kuris parodė, kaip atrodė būdamas moksleiviu.

Ką tik praūžusios rugsėjo 1-osios proga garsūs Lietuvos žmonės dalijosi sveikinimais ir prisiminimais iš laikų mokyklos suole. Šią dieną šventiniu įrašu nustebino ir politikas Saulius Skvernelis, kuris parodė, kaip atrodė būdamas moksleiviu.

REKLAMA
5

Socialiniame tinkle „Facebook“ S. Skvernelis pasidalijo įrašu mokslo ir žinių dienos proga.

Parodė, kaip atrodė vaikystėje

Jis pasveikino Lietuvos žmones su rudens pradžia.

„Mokykloj mes užaugam dideli.

Ir nors pirmą kartą jos duris praveriame labai nedrąsiai, dažnai ieškodami lydinčios rankos, kasmet žengiame vis tvirčiau, dalinamės žiniomis, švenčiame mažas pergales, patys tiesiame ranką kitam, o išeiname jau ne tik mokėdami ieškoti ir nebijodami klysti, bet ir subrandinę daugybę drąsių idėjų, kurios padeda kurti savo ir visos Lietuvos ateitį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su Mokslo ir žinių diena, su rugsėjo 1-ąja“, – rašė jis.

Tačiau labiausiai žmones sudomino nuotraukos, kurias paviešino politikas – S. Skvernelis pasidalijo net keliais praeities kadrais, kuriuose matyti, kaip jis atrodė būdamas moksleiviu.

Išvydę šias nuotraukas, internautai negalėjo patikėti – komentaruose dalijosi, kad jį sunku atpažinti.

Šis S. Skvernelio įrašas sulaukė net pusantro tūkstančio internautų reakcijų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų