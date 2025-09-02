Šiuose praeities kadruose – garsus Lietuvos politikas: nustebsite, kas jis

Socialiniame tinkle „Facebook“ S. Skvernelis pasidalijo įrašu mokslo ir žinių dienos proga.
Parodė, kaip atrodė vaikystėje
Jis pasveikino Lietuvos žmones su rudens pradžia.
„Mokykloj mes užaugam dideli.
Ir nors pirmą kartą jos duris praveriame labai nedrąsiai, dažnai ieškodami lydinčios rankos, kasmet žengiame vis tvirčiau, dalinamės žiniomis, švenčiame mažas pergales, patys tiesiame ranką kitam, o išeiname jau ne tik mokėdami ieškoti ir nebijodami klysti, bet ir subrandinę daugybę drąsių idėjų, kurios padeda kurti savo ir visos Lietuvos ateitį.
Su Mokslo ir žinių diena, su rugsėjo 1-ąja“, – rašė jis.
Tačiau labiausiai žmones sudomino nuotraukos, kurias paviešino politikas – S. Skvernelis pasidalijo net keliais praeities kadrais, kuriuose matyti, kaip jis atrodė būdamas moksleiviu.
Išvydę šias nuotraukas, internautai negalėjo patikėti – komentaruose dalijosi, kad jį sunku atpažinti.
Šis S. Skvernelio įrašas sulaukė net pusantro tūkstančio internautų reakcijų.
